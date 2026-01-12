Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa DR DR rinnova i SUV: DR 5, DR 6 e DR 7 cambiano volto

DR rafforza la presenza sul mercato italiano aggiornando tre modelli chiave: DR 5, DR 6 e DR 7. Un restyling che rivede il posizionamento e aggiorna le motorizzazioni, le dotazioni e l’impronta tecnologica, ora più ricca che mai, aumentando la percezione di qualità relativa al prezzo. Con queste novità DR vuole intercettare un pubblico ancora maggiore alla ricerca di un SUV che punta alla concretezza senza rinunce.

DR 5: la porta d’ingresso

La formula del successo di DR 5 è ormai ben collaudata: un crossover compatti vanta dimensioni gestibili a uno stile moderno, ora rivisto nei dettagli e reso ancora più attuale. I motori restano il punto di forza, con una gamma articolata che spazia dal benzina all’ibrido. Alla base il 1.5 da 95 CV si affianca al GPL da 88 CV, per fornire una duplice scelta a chi è attento ai costi di gestione, allo stesso tempo una versione full hybrid da 299 CV porta dinamismo e sostenibilità senza ansia da ricarica per chi vuole il massimo della tecnologia disponibile.

La dotazione di serie è uno degli elementi su cui DR continua a spingere con decisione. Con un prezzo di partenza di 19.900 euro, la DR 5 include già climatizzatore automatico, un grande display centrale da 26 pollici e un pacchetto completo di ADAS, che comprende i principali sistemi di assistenza alla guida. Un’offerta che mira a rendere il modello competitivo in un segmento affollato, dove il contenuto fa spesso la differenza.

DR 6: al centro dell’offerta

Al centro dell’offerta del brand troviamo DR 6, posizionato come modello equilibrato. Derivata dalla Chery Tiggo 7 Pro che viene reinterpretata secondo le richieste e il gusto del mercato europeo. Il SUV offre spazio e comfort, con una dotazione tecnologica di rilievo ma senza doversi avvicinare alle dimensioni e il listino dell’ammiraglia.

Proprio come la sorella minore, anche su DR 6 troviamo una tripla scelta di motorizzazioni, definite da un 1.6 benzina da 146 CV, e un GPL da 129 CV, entrambi abbinabili a un cambio automatico DCT. Ai vertice però questa volta troviamo l’ibrido plug-in, con un’autonomia a zero emissioni dichiarata a 90 km, per affrontare i percorsi casa-lavoro di tutti i giorni a soli elettroni.

Il prezzo di partenza è fissato a 28.900 euro, coerente con una dotazione di serie ricca e con un livello di tecnologia orientato al comfort e alla sicurezza. Anche in questo caso, i sistemi ADAS di ultima generazione giocano un ruolo centrale, rafforzando la percezione di un prodotto pensato per un utilizzo familiare e moderno.

DR 7: ammiraglia rialzata

DR 7 si posiziona al vertice della gamma, dove con i suoi 472 cm di lunghezza può ospitare tre file di sedili per un totale di sette posti. La qualità e la tecnologia a bordo la elevano come ammiragli rialzata del marchio, pensata per chi ha bisogno di spazio. La spinta è affidata al 1.6 T-GDI da 146 CV, che privilegia la versatilità e la semplicità d’uso. L’attenzione al comfort di tutti i passeggeri è evidente già dalla dotazione di serie, che include tetto panoramico, climatizzatore bizona e un pacchetto ADAS completo, in linea con le aspettative di chi sceglie un SUV di queste dimensioni.

Con un prezzo di partenza di 32.900 euro, la DR 7 rappresenta l’offerta più completa e rappresentativa del marchio. Un modello che sintetizza l’evoluzione di DR Automobiles: più contenuti, più tecnologia e una gamma sempre più strutturata.