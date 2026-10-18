DS cambia rotta e presenta la concept F3VER al Salone di Parigi. Il brand di Stellantis è pronto a dire addio ai SUV per puntare su nuovi progetti

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Ufficio Stampa Stellantis

Per Stellantis, il Salone dell’auto di Parigi 2026 rappresenta un punto di svolta, con l’obiettivo di avviare un ambizioso programma di lancio che coinvolge tutta l’azienda.

Tra i marchi coinvolti da tale programma c’è anche DS, che dovrebbe ricoprire un ruolo di primo piano per sostenere la crescita del Gruppo nel settore premium del mercato.

DS ha svelato la concept F3VER che può rappresentare un nuovo inizio per il marchio, pronto ad abbandonare i SUV, con una scelta in controtendenza rispetto al resto del mercato.

La conferma arriva dalle parole rilasciate da Thierry Métroz, responsabile del design di DS a Motor.es. In un virgolettato, infatti, il manager delinea la nuova strategia del marchio per il prossimo futuro.

Un punto di svolta

Ecco le parole di Métroz:

“i clienti mi hanno detto che non volevano più SUV, perché tutte le nuove auto sono o SUV o crossover. Le scarse vendite della DS 3 hanno contribuito alla decisione di tornare al formato hatchback, in linea con quanto avevamo già previsto un anno fa, quando avevamo ipotizzato che il successore della DS 3 non dovesse necessariamente continuare a essere un SUV.”

Una nuova strategia

Con la concept F3VER, una delle novità di Stellantis per il Salone di Parigi, DS punta a delineare la strada per il suo futuro. Il progetto si posiziona nel segmento B del mercato, presentando una lunghezza di 4,19 metri. Si tratta, quindi, di una vettura pensata per raccogliere l’eredità della DS 3 originale, senza inseguire la crescente voglia di SUV da parte del mercato. Alla base del progetto (e del modello di serie che, inevitabilmente, deriverà) troviamo la piattaforma STLA One, punto di riferimento per le vetture compatte del Gruppo Stellantis del futuro.

Nonostante le dimensioni esterne compatte e la rinuncia all’impostazione SUV, il progetto non scende a compromessi sullo spazio interno. Grazie a un generoso passo di 2,70 metri, la concept promette un’abitabilità ai vertici della categoria, offrendo al contempo grande stabilità. A questo si aggiunge un bagagliaio da ben 400 litri, una capienza degna di segmenti superiori, che rende la vettura estremamente versatile e adatta sia all’agilità urbana che ai lunghi viaggi.

Un altro pilastro del progetto F3VER è il cosiddetto approccio di “Design Intelligence“, una filosofia volta a creare unicità e raffinatezza riducendo il numero dei componenti. Questo si traduce in linee più fluide, un’aerodinamica ottimizzata, l’adozione di paraurti monoblocco e la netta eliminazione delle plastiche aggiunte attorno ai passaruota.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di DS e quali saranno gli effetti della scelta di abbandonare il mercato dei SUV per puntare su soluzioni inedite, oltre che su un ritorno alle tradizioni fatte di berline e hatchback dal design filante e aerodinamico. L’obiettivo è chiaro: continuare a crescere e rafforzare la posizione del brand sul mercato europeo, ritagliandosi una nicchia di guidatori urbani alla ricerca di vetture agili, tecnologiche e dallo stile inconfondibile, pronti a lasciarsi alle spalle la moda dei crossover.