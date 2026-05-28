Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

La Casa di Borgo Panigale ha deciso di celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana portando la versione speciale della sua supersportiva più iconica, alla sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna. L’occasione è doppia. Da un lato l’80° anniversario della Repubblica Italiana, fondata il 2 giugno 1946. Dall’altro, la volontà di celebrare quel legame tra Ducati e il territorio emiliano.

Ducati Panigale V4 Tricolore

Un’edizione speciale da collezione prodotta in soli mille esemplari in tutto il mondo. La base è la Panigale V4 S, già di per sé una delle superbike stradali più avanzate disponibili sul mercato. La versione Tricolore aggiunge una serie di soluzioni tecniche che arrivano direttamente dalla pista e che, fino a oggi, non erano mai state adottate su una moto di produzione Ducati. La più significativa riguarda il sistema frenante Brembo racing T-Drive: un sistema che reinterpreta completamente l’accoppiamento tra disco e campana, utilizzando otto perni a forma di “T” ricavati sul disco stesso e altrettante sagome sulla campana. Il risultato è una riduzione di peso misurabile e una flottanza capace di trasmettere una coppia frenante superiore. Non è una soluzione nata per il marketing: è roba da MotoGP calata nel mondo della strada.

A completare il quadro tecnico ci sono le ruote in fibra di carbonio, che abbattono le masse non sospese con benefici diretti su agilità e risposta ai cambi di direzione. L’insieme è avvolto dalla livrea Tricolore, con il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana che percorrono la carena con un’eleganza che sa di celebrazione senza scadere nella retorica.

L’amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali ha accompagnato la moto alla presentazione in Regione insieme al presidente Michele de Pascale e all’assessora allo Sport Roberta Frisoni. Le sue parole riassumono bene il senso dell’iniziativa: “Portare la Panigale V4 Tricolore nella sede della Regione testimonia il legame profondo con un territorio che è parte integrante della nostra storia. Questa moto rappresenta una cultura ingegneristica e industriale, insieme a un’idea di design e di bello, che appartengono a questa terra.”

Italia e Motor Valley

L’Emilia-Romagna è la Motor Valley: un distretto produttivo unico al mondo dove, in pochi chilometri quadrati, convivono Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara e una costellazione di fornitori specializzati che rappresentano il meglio dell’ingegneria motoristica mondiale.

È una comunità dove il lavoro, la passione, la ricerca e l’artigianalità si sono intrecciati nel tempo fino a diventare qualcosa di irripetibile. Il presidente de Pascale lo ha detto chiaramente: “Ospitare in Regione un simbolo come questo valorizza una storia fatta di lavoro, ricerca e capacità di innovare che il nostro territorio esprime ai massimi livelli internazionali. La Festa della Repubblica celebra anche questo: una comunità che nel dopoguerra ha saputo ricostruirsi attraverso il talento e l’impresa.”

Ducati, in questo contesto, è uno dei simboli più riconoscibili di quella capacità tutta italiana di trasformare la passione in eccellenza industriale, di portare tecnologia e design in un settore dove entrambi contano quanto le prestazioni pure. La Panigale V4 Tricolore, con i suoi mille esemplari numerati, è forse l’espressione più compiuta di quella vocazione: una moto che vale quanto una Ferrari, costruita da persone che credono in quello che fanno. Per il 2 giugno, non si poteva scegliere simbolo migliore.