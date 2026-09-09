Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Incidente rally, perdono la vita due spettatori: sotto accusa il pilota

Due spettatori perdono la vita durante un rally e il pilota finisce sotto indagine. È una dinamica che, davanti a una tragedia, può apparire quasi automatica: c’è un’auto, c’è chi la guidava e ci sono due persone che non ci sono più. Ma proprio per questo è necessario capire che cosa significhi realmente essere indagati e, soprattutto, quali siano gli elementi che gli inquirenti devono ricostruire.

L’iscrizione del pilota nel registro degli indagati non equivale a una condanna e non significa che sia già stata accertata una sua responsabilità. In un incidente mortale, l’autorità giudiziaria deve infatti verificare tutte le possibili cause e stabilire se il comportamento di chi era alla guida possa avere avuto un ruolo nella tragedia.

Il primo passaggio è quindi la ricostruzione dell’incidente. Bisogna capire a quale velocità procedesse la vettura, quale fosse la traiettoria, che cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’uscita di strada e se il pilota abbia compiuto manovre incompatibili con le caratteristiche del percorso.

Dalla traiettoria al possibile guasto

Un’auto da rally può uscire dalla traiettoria per molte ragioni. Può esserci un errore di guida, una perdita di aderenza oppure un problema tecnico. Per questo l’auto viene normalmente sottoposta ad accertamenti che possono riguardare freni, pneumatici, sterzo, sospensioni, motore e altri componenti fondamentali per la sicurezza.

Anche la dinamica della vettura diventa fondamentale. Se il pilota ha perso il controllo a causa di un guasto improvviso, lo scenario è evidentemente diverso rispetto a quello di una condotta di guida ritenuta negligente o imprudente.

Nel caso specifico, inoltre, il pilota è risultato negativo ai test tossicologici. È un elemento che entra nella ricostruzione complessiva dell’accaduto, pur non essendo sufficiente da solo a stabilire che cosa abbia provocato l‘incidente.

Perché il pilota viene comunque indagato

La domanda centrale è quindi perché venga indagato anche quando non è ancora chiaro se abbia commesso un errore. La risposta sta nella necessità di verificare tutte le ipotesi. Quando un incidente provoca due morti, l’autorità giudiziaria deve accertare se esistano profili di responsabilità a carico di qualcuno. Il conducente è inevitabilmente una delle persone coinvolte nella dinamica e la sua condotta deve quindi essere esaminata insieme a tutti gli altri elementi.

Questo non significa stabilire in anticipo che la colpa sia del pilota. Significa consentire agli investigatori di svolgere gli accertamenti necessari, acquisire i dati della vettura, ricostruire la traiettoria e confrontare le testimonianze con gli elementi tecnici. Solo dopo sarà possibile stabilire se l’uscita di strada sia stata determinata da una condotta di guida, da un guasto oppure da una combinazione di fattori.

Anche la sicurezza del pubblico finisce sotto esame

C’è poi un secondo livello dell’indagine che riguarda inevitabilmente la posizione degli spettatori. Se la vettura ha superato il muretto e le protezioni raggiungendo una zona nella quale si trovavano persone, sarà necessario verificare anche come fosse stata organizzata quella parte del percorso.

La sicurezza di un rally non dipende infatti esclusivamente dal comportamento del concorrente. Entrano in gioco la conformazione della prova speciale, le barriere, le distanze di sicurezza, la posizione del pubblico e le procedure adottate dagli organizzatori.

Per questo l’indagine dovrà necessariamente prendere in considerazione l’intera dinamica dell’incidente, senza fermarsi alla presenza del pilota al volante. Stabilire perché la vettura sia uscita di strada è soltanto il primo passo. Il secondo sarà capire perché, dopo aver superato le protezioni, sia riuscita a raggiungere il punto nel quale si trovavano gli spettatori.

È su tutti questi elementi che dovrà concentrarsi l’inchiesta. E soltanto al termine degli accertamenti sarà possibile capire se esistano responsabilità penali e, soprattutto, a chi possano essere attribuite.