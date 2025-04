Effetto Musk sui prezzi delle assicurazioni auto in Italia? Sono aumentate le tariffe per proteggere una Tesla dagli incendi e dagli atti vandalici

Fonte: ANSA/EPA/BRITTA PEDERSEN/POOL Elon Musk, il numero uno di Tesla.

Negli ultimi tempi le Tesla, anche in Italia, sono state oggetto di diversi episodi di vandalismo da parte di chi non vede di buon occhio i rapporti tra il numero uno della Casa automobilistica statunitense Elon Musk e il Presidente degli USA Donald Trump. Una situazione che influisce anche sui prezzi delle assicurazioni auto.

Effetto Tesla sui prezzi delle assicurazioni auto

In un’analisi condotta da ‘Facile.it’, è emerso come i prezzi delle polizze furto-incendio per assicurare una Tesla siano aumentati nelle ultime settimane, anche a causa dei molti atti vandalici verso le vetture elettriche dell’azienda di Musk.

I dati parlano chiaramente: esaminando un campione di oltre 130.000 preventivi raccolti nell’ultimo anno per assicurazioni Rc Auto con copertura furto e incendio, ‘Facile.it’ ha scoperto come le tariffe riservate ai modelli Tesla siano cresciute, raggiungendo ad aprile del 2025 il picco del +28% su base annua. Il costo medio per assicurare una Tesla in Italia, comprendendo furto e incendio, in appena dodici mesi è passato da 796 euro a 1.022 euro.

Come si legge nell’indagine, le varie compagnie assicurative valutano tanti elementi per determinare il prezzo di una copertura, e quindi è difficile collegare le variazioni dei prezzi a un unico fattore: nonostante ciò, le probabilità che un sinistro si verifichi è tra i parametri più importanti e quindi quello che sta succedendo alle Tesla in tutto il mondo non può essere ignorato.

Gli episodi contro le auto di Musk

Le cronache, del resto, sono piene di episodi legati ad atti vandalici contro le Tesla: in Italia, per esempio, la situazione si è fatta particolarmente critica a Roma, dove una concessionaria Tesla è stata devastata da un violento incendio divampato nella notte di lunedì 31 marzo, con le fiamme che hanno distrutto 17 autovetture parcheggiate all’interno, causando anche dei danni parziali alla struttura.

A livello internazionale molte delle proteste sono organizzate dal movimento chiamato ‘Tesla Takedown’ che si pone come obiettivo quello di convincere Elon Musk a lasciare il suo incarico all’interno dell’amministrazione Trump. Oltre agli incendi, le Tesla sono prese di mira in diversi modi: c’è chi usa dello spray per imbrattarle e chi invece si concentra sulla carrozzeria.

Come proteggersi da incendi e atti vandalici

A prescindere dal possedere o meno una Tesla, sono in molti a chiedersi come proteggere la propria auto da episodi come quelli che coinvolgono le vetture del marchio americano. Sul mercato assicurativo esistono due coperture opzionali da aggiungere alla classica Rc Auto: la copertura furto-incendio e la copertura atti vandalici/eventi socio-politici.

La furto-incendio, generalmente, oltre a risarcire il proprietario nel caso di furto dell’auto, lo rimborsa anche di fronte a danni causati da incendi e fiamme. Bisogna tenere presente, comunque, che è fondamentale verificare le condizioni delle varie compagnie assicurative, perché alcune limitano il rimborso ai soli incendi accidentali, mentre altre coprono anche i danni da fuoco causati da atti di natura vandalica.

La copertura atti vandalici tutela il proprietario di una vettura da qualsiasi danno causato intenzionalmente da terzi. Per quanto riguarda la polizza eventi socio-politici, invece, ci sono delle compagnie che tutelano il veicolo solo dagli atti vandalici riconducibili a eventi specifici come terrorismo, manifestazioni, cortei, scioperi e disordini causati da gruppi organizzati. A livello generale vale sempre la regola di verificare con attenzione i fascicoli informativi, in modo tale da evitare eventuali inconvenienti.