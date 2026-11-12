La Guardia di Finanza è intervenuta a EICMA per tre casi di contraffazione nei confronti di Honda, con le Fiamme Gialle che hanno fatto rimuovere i prodotti in questione

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ansa Foto Tre stand coinvolti nel controllo della Guardia di Finanza

L’83° edizione di EICMA, conclusasi domenica 8 novembre a Fiera Milano Rho, ha dovuto fare i conti anche con un’incursione da parte della Guardia di Finanza. L’operazione si è articolata in tre distinti interventi, condotti dai militari del Comando provinciale di Milano e, in particolare, dalla Compagnia di Rho, con l’obiettivo di contrastare la commercializzazione e l’esposizione di prodotti che violerebbero i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle Case motociclistiche.

Il bilancio delle verifiche comprende il sequestro penale di alcune carene motociclistiche che riproducevano il design registrato da Honda e di due motociclette elettriche di produzione cinese, individuate presso lo stand di un’azienda italiana attiva nell’importazione e nella commercializzazione di veicoli di nuova generazione.

Copiate carene con design Honda

I primi due interventi delle Fiamme Gialle hanno interessato altrettanti stand riconducibili a espositori giunti dalla Cina. Durante le verifiche, i finanzieri hanno concentrato l’attenzione su alcuni componenti di carrozzeria esposti al pubblico, riscontrando somiglianze non riconducibili a semplici richiami stilistici.

L’attività ispettiva, condotta anche attraverso la collaborazione dei periti aziendali, ha permesso di accertare come alcune carene riproponessero illecitamente le linee e il design registrato da Honda. Una riproduzione non autorizzata di elementi tutelati dalla proprietà industriale.

Una volta completati gli accertamenti, i componenti sono stati rimossi dagli stand e sottoposti a sequestro penale. Un intervento che ha dunque impedito la prosecuzione dell’esposizione dei prodotti contestati all’interno della kermesse milanese.

Sequestrate due moto elettriche

Il terzo intervento ha riguardato un caso differente, ma altrettanto significativo. Nel mirino dei militari è finita un’azienda italiana impegnata nell’importazione e nella commercializzazione di veicoli di nuova generazione. All’interno dello spazio espositivo sono state sequestrate due motociclette elettriche, entrambe prodotte in Cina e pronte per essere presentate ai visitatori e buyer internazionali.

Gli accertamenti tecnici hanno stabilito come i due veicoli riproducessero modelli già brevettati da un’altra casa costruttrice cinese. La Guardia di Finanza ha dunque sequestrato le due e-moto, con la contestazione dell’ipotesi di reato di introduzione e di commercio nello Stato di prodotti con segni falsi.

Segnalazione alla Procura della Repubblica

Al termine delle attività investigative, i legali rappresentanti delle società coinvolte sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Le contestazioni riguardano le possibili violazioni delle disposizioni penali in materia di contraffazione di marchi e brevetti. Gli ulteriori accertamenti e l’eventuale procedimento giudiziario stabiliranno le responsabilità individuali in questa vicenda.

L’operazione delle Fiamme Gialle si va a inserire in un più ampio dispositivo di controllo che avviene nelle principali manifestazioni fieristiche. L’intervento della Guardia di Finanza nell’ultima edizione di EICMA assume un significato che va oltre al singolo sequestro: la necessità del rispetto delle regole sulle proprietà industriale, condizione essenziale per la credibilità dell’intero comparto.

Gli organizzatori di EICMA hanno tenuto a ringraziare pubblicamente il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza, confermando la volontà di rafforzare il rapporto tra le parti in vista delle prossime edizioni. La fiera del 2026 ha accolto 764 espositori da 52 Paesi differenti, per questo diventa necessario tutelare il lavoro di tutte quelle aziende, grandi o piccole che siano, che rispettano le regole e l’operato altrui.