Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Elon Musk, Space X lo porta a essere il primo trilionario della storia

L’idea che un singolo individuo potesse accumulare una ricchezza pari a mille miliardi di dollari appariva impensabile fino a pochissimo tempo fa. Eppure, il verdetto del Nasdaq ha sancito l’ingresso ufficiale di Elon Musk nell’olimpo dei trilionari, rendendolo il primo uomo nella storia dell’umanità a superare questa soglia psicologica ed economica. La scalata definitiva è avvenuta grazie a un venerdì di contrattazioni senza precedenti, legato alla storica IPO di SpaceX, le cui azioni hanno chiuso a 160,95 dollari, portando la valutazione della società aerospaziale alla cifra astronomica di quasi 2.200 miliardi di dollari. In un solo giorno, il patrimonio di Musk è aumentato di ben 188 miliardi di dollari, fissandosi alla chiusura a quota 1.100 miliardi.

Il motore del successo

L’impresa di Musk non è il frutto di un evento fortuito, ma il culmine di un percorso iniziato oltre un quarto di secolo fa. Sebbene sia spesso identificato con Tesla, l’asset che ha trainato la sua ascesa finale verso il trilione è stato SpaceX. Musk, che ne è presidente, AD e direttore tecnico, possiede una partecipazione complessiva del 38% nell’azienda, valutata circa 821 miliardi di dollari. La crescita di SpaceX è stata vertiginosa: dal 2021 la sua valutazione è aumentata del 2.100%, alimentata dal successo della rete satellitare Starlink e dai progetti di colonizzazione marziana.

Tuttavia, il pilastro fondamentale che ha permesso a Musk di scalare le classifiche globali nel decennio precedente rimane Tesla. Entrato nella società nel 2004 come investitore e presidente, e assuntone il ruolo di CEO nel 2008, Musk ha guidato l’azienda verso una capitalizzazione di mercato di 1.500 miliardi di dollari. Egli possiede circa il 10% del colosso delle auto elettriche, oltre a opzioni per un ulteriore 8%, per un valore complessivo che supera i 280 miliardi di dollari. A favorire questo record è stata anche una recente sentenza della Corte Suprema del Delaware, che ha ripristinato un pacchetto di stock option precedentemente annullato.

Una scalata alla velocità della luce

La rapidità con cui Musk ha scalato la classifica dei miliardari non ha eguali. Apparso per la prima volta nella lista di Forbes nel 2012 con un patrimonio di “soli” 2 miliardi, ha impiegato appena nove anni per diventare l’uomo più ricco del pianeta per la prima volta nel 2021. Da quel momento, ha abbattuto ogni record: è stato il primo a superare i 300 miliardi di dollari, poi i 400 e i 500, fino ad arrivare alla cifra odierna che lo vede possedere una ricchezza quasi quattro volte superiore a quella di pionieri del settore come Jeff Bezos (249 miliardi) o Larry Page (294 miliardi).

Oltre a Tesla e SpaceX, l’impero di Musk si estende alla startup di interfacce neurali Neuralink e alla Boring Company, dedita agli scavi sotterranei. Significativa è stata anche la fusione strategica di SpaceX con xAI (la sua società di intelligenza artificiale) e con X (ex Twitter), mossa che ha consolidato ulteriormente la valutazione del suo asset spaziale prima dell’IPO.

I traguardi del futuro: Marte e oltre

Nonostante il traguardo storico, l’ambizione di Musk non sembra conoscere limiti. Esistono infatti ulteriori azioni vincolate legate al raggiungimento di obiettivi di performance definiti “estremamente ambiziosi”. Per sbloccare queste quote e aumentare la sua partecipazione in SpaceX e Tesla, Musk dovrà portare le capitalizzazioni delle due società rispettivamente a 7.500 e 8.500 miliardi di dollari.

Ma l’obiettivo più iconico rimane quello della frontiera spaziale: la creazione di una colonia umana permanente su Marte con almeno un milione di abitanti. Se per molti osservatori queste cifre appaiono esagerate, i sostenitori di Musk, come l’investitore Ron Baron, ritengono che le valutazioni attuali siano ancora “prudente” rispetto al valore futuro dell’impero. In un mondo dove il primo trilione è ormai realtà, i prossimi confini sembrano essere letteralmente tra le stelle.