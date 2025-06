Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: iStock Torna il kit della truffa all'esame della patente

Tecnologia sotto la camicia, risposte all’orecchio, un piano studiato nei dettagli. Sembrava tutto pronto per superare la teoria della patente senza aprire il libro. Invece, l’esame è finito con una denuncia. Protagonista, un uomo di 38 anni, incensurato, residente a Concorezzo. Giovedì mattina si è presentato alla sede della Motorizzazione Civile di Como per sostenere la prova teorica della patente B. L’aria era quella di chi non si sente al posto giusto: movimenti rigidi, postura forzata, sguardo inquieto. Un dettaglio ha attirato l’attenzione del funzionario: la residenza fuori provincia. Anomalia sufficiente per attivare un controllo più approfondito.

Quale legge viola

Il dipendente ha contattato la Polizia. Gli agenti sono arrivati rapidamente. Dopo averlo accompagnato in una stanza riservata, hanno proceduto con la perquisizione. Risultato: microcamera nascosta sotto i vestiti, collegata a un impianto radio. Nell’orecchio, un auricolare invisibile. Il dispositivo trasmetteva in diretta le domande dell’esame a una persona esterna, pronta a suggerire le risposte.

Sistema collaudato, già visto in casi simili. Anche questa volta però, è bastato poco per farlo saltare. Il 38enne è stato accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per violazione dell’articolo 1 della Legge 475 del 1925. La norma, ancora in vigore, prevede sanzioni per chi utilizza mezzi illeciti durante test o concorsi pubblici. Gli agenti hanno sequestrato l’intera attrezzatura.

L’episodio illumina una zona grigia sempre più frequentata. Il quiz di teoria, considerato da molti una formalità, diventa per altri un ostacolo da aggirare. Dispositivi miniaturizzati, collegamenti radio, suggeritori professionisti: l’ingegno al servizio dell’imbroglio. Eppure, bastano un’occhiata attenta e una decisione pronta per smontare tutto il castello.

Procedimento penale

L’uomo si è trovato così a trasformare un semplice quiz in un procedimento penale. Ottenere la patente richiede impegno, concentrazione e preparazione. L’alternativa, per quanto tecnologica, espone a rischi ben maggiori. Il caso dimostra quanto sia sottile la distanza tra una scorciatoia e una violazione penale. La tentazione di affidarsi a un trucco è forte, soprattutto per chi vive l’esame con ansia o insicurezza. L’idea di avere qualcuno pronto a sussurrare la risposta pare rassicurante. Invece, apre la porta a conseguenze serie.

Oggi, strumenti come auricolari invisibili, microcamere a fibra ottica e connessioni wireless fanno parte dell’arsenale usato in queste situazioni. Le sedi competenti, però, hanno imparato a riconoscere i segnali. Posture innaturali, provenienze insolite, dettagli che sembrano sfuggire. L’attenzione dei funzionari e la collaborazione con le Forze dell’Ordine funzionano come barriera.

Il 38enne di Concorezzo dovrà rispondere del proprio gesto davanti al giudice. La denuncia è già partita, l’attrezzatura è stata sequestrata, e la possibilità di conseguire la patente si allontana. Ora si ritrova con una pagina da spiegare in famiglia, e un procedimento da affrontare con un avvocato. Ogni esame pubblico merita rispetto. Provare a forzarlo con mezzi illeciti non restituisce vantaggi, solo problemi. E ogni tentativo di barare racconta più di un errore: descrive un fallimento di approccio, un’idea sbagliata su cosa significhi davvero ottenere un risultato. L’uomo ha lasciato la sede della Motorizzazione senza patente, con denuncia e annessa figuraccia. Più che un trucco geniale, un salto nel buio.