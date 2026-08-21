Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

123RF Esodo estivo 21 agosto: le previsioni del traffico per il weekend

Il problema del traffico potrebbe complicare i piani ancora una volta sulle nostre strade. I ritardi nella tabella di marcia rischiano di verificarsi già nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 agosto, con il bollino rosso prossimo a scattare. Sebbene in questo caso saranno i rientri dalle vacanze a pesare principalmente, qualcuno approfitterà dell’ultimo weekend per godersi delle piacevoli giornate al mare o in montagna.

Le previsioni del traffico

Almeno tutto dovrebbe filare liscio nel corso dell’intera mattinata, dato il bollino giallo, ma le previsioni non lasciano pensare a nulla di buono dopo pranzo. Tanto i ritorni dalle ferie quanto le partenze in vista del weekend aumenteranno a vista d’occhio fra le 13 e le 19, col rischio di ritrovarsi tutti insieme nei punti più trafficati. Toccherà arrivare a sera per assistere a un miglioramento, sempre che un incidente o qualche altro imprevisto non rovini le previsioni.

I disagi maggiori riguarderanno le strade percorse nei rientri alle grandi città. Sulla A1 saranno interessati i tratti compresi tra Napoli, Roma, Firenze e Milano, mentre lungo il versante adriatico bisognerà prestare attenzione alla A14. Occhi puntati anche sulla A4 nel Nord Italia e sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, dove cominceranno a risalire le auto provenienti dalla Calabria e dalla Campania. Naturalmente basterà un incidente o un veicolo fermo per peggiorare una situazione già poco piacevole.

Chi pensava di evitare i problemi rinviando la partenza a domani rischia di rimanere deluso. Sabato 22 agosto il bollino rosso scatterà già al mattino, quando sulle strade si riverseranno gli ultimi vacanzieri insieme a coloro che ha scelto di trascorrere fuori soltanto due giorni. Nel pomeriggio il colore passerà al giallo e la situazione dovrebbe migliorare, pur rimanendo piuttosto movimentata fino alla sera.

Domenica 23 agosto accadrà più o meno il contrario. La prima parte della giornata sarà contrassegnata dal bollino giallo, poi nel pomeriggio tornerà quello rosso e a quel punto quasi tutti viaggeranno nella stessa direzione, lasciandosi alle spalle le località turistiche dirigendosi verso casa. I disagi proseguiranno pure nella mattinata di lunedì 24 agosto e soltanto nel pomeriggio il traffico dovrebbe cominciare a diminuire.

Una buona notizia comunque c’è: Viabilità Italia non ha indicato nessuna fascia da bollino nero. Il livello più alto di criticità era stato raggiunto nelle prime settimane di agosto, quando milioni di italiani erano partiti nello stesso momento. Adesso il calendario appare meno preoccupante, ma il controesodo continua a mettere parecchie auto sulle principali arterie del Paese.

I divieti dei camion

Nel tentativo di alleggerire almeno in parte la circolazione, durante il fine settimana entreranno in vigore le limitazioni per i mezzi destinati al trasporto di merci con massa superiore a 7,5 tonnellate: sabato camion e tir dovranno fermarsi dalle 8 alle 16, mentre domenica il divieto sarà valido dalle 7 alle 22, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa.

Prima di chiudere il bagagliaio e mettersi in marcia conviene dare un’occhiata alle condizioni effettive del percorso. Il calendario dei bollini può aiutare a scegliere l’orario, ma non è in grado di prevedere quello che succederà davvero su ogni tratto. Gli aggiornamenti possono essere consultati attraverso il CCISS, i servizi di Autostrade per l’Italia e l’app VAI di Anas. Meglio perdere qualche minuto a casa che trascorrere un’ora in più davanti allo stesso casello.