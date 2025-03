Fonte: 123RF Un'esplosione in uno stabilimento ferma la produzione Toyota

La produzione della Toyota RAV4 e di altri modelli in Giappone è stata interrotta a causa di un grave incidente avvenuto giovedì scorso. Nelle prime ore del mattino, infatti, nello stabilimento di Fujioka, gestito da Chuo Spring Co. e sede di produzione di componenti per i modelli di Toyota, si è registrata un’esplosione che, purtroppo, ha causato la morte di un lavoratore oltre al ferimento di altri due addetti dello stabilimento che già in passato aveva registrato un incidente di questo tipo. Andiamo a vedere, nel dettaglio, cosa è successo.

Cosa è successo

Lo stabilimento di Chuo Spring Co. è un fornitore diretto degli stabilimenti di Toyota in Giappone, realizzando vari componenti necessari all’assemblaggio dei modelli come la Toyota RAV4. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione registrata nello stabilimento sarebbe dovuta a un collettore di polveri. Per il momento, in ogni caso, le indagini sono ancora in corso e bisognerà capire se si è trattato di una fatalità oppure l’esplosione è legata a un errore umano. Bisogna sottolineare, in ogni caso, che il sito produttivo di Fujioka era già finito in prima pagina a causa di un incidente simile.

Nell’ottobre del 2023, infatti, un’altra esplosione aveva colpito una parte dello stabilimento, causando diversi feriti. Anche in quel caso, Toyota fu costretta a interrompere la produzione (per un totale di 10 giorni). Molto probabilmente, l’intera attività del sito del partner di Toyota sarà analizzata nel dettaglio per capire se ci sono dei problemi strutturali che potrebbero mettere a rischio l’attività del sito e la salute dei lavoratori. In particolare, sarà necessario capire se le due esplosioni sono in qualche modo collegate e ci sono dei potenziali rischi legati al regolare svolgimento delle attività nel sito.

Ulteriori aggiornamenti sulla questione potrebbero emergere già nel corso delle prossime settimane. Toyota e tutti i suoi partner produttivi puntano moltissimo sull’efficienza per migliorare la resa delle attività e consentire al colosso nipponico di poter confermarsi, anno dopo anno, leader del mercato delle quattro ruote, con numeri record anche in Italia. Le attività nello stabilimento di Fujioka saranno, quindi, analizzate nei dettagli. Staremo a vedere se la Casa nipponica fornirà informazioni aggiuntive sull’accaduto.

Stop alla produzione

Stando a quanto riportato da Automotive News, l’esplosione registrata la scorsa settimana nello stabilimento nipponico ha comportato il fermo produttivo per tre linee di Toyota (sempre per stabilimenti di assemblaggio attivi in Giappone). La produzione doveva riprendere oggi ma, al momento, non ci sono ancora aggiornamenti in merito. In ogni caso, l’esplosione avrà un impatto significativo, almeno nel breve periodo, sulla produzione di Toyota e, in particolare, sulle consegne di modelli come la RAV4, vera e propria icona della gamma Toyota su scala internazionale, e Harrier. Questo stop dovrebbe rallentare Toyota, in termini di consegne, sia in Giappone che in Nord America mentre non dovrebbero esserci effetti in Europa. La leadership sul mercato globale continua a essere saldamente nelle mani del costruttore che dovrebbe risolvere la crisi dovuta al fermo produttivo in pochi giorni.