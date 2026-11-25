Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Benzina e diesel, arriva una nuova tassa europea

Dall’Europa sta per arrivare un nuovo meccanismo che, in modo indiretto, porterà un ulteriore rialzo nei prezzi di benzina e diesel. Non è una vera accisa in più, anzi in teoria dovrebbe andare a colpire direttamente le compagnie petrolifere e i distributori, ma l’effetto sarà a cascata sul portafoglio di chi viaggia in auto.

Si chiama ETS2

La sigla è ETS2, ovvero Emissions Trading System 2. È lo stesso sistema di scambio delle quote di emissione che Bruxelles applica da anni a centrali elettriche e grande industria, ma più in piccolo.

Nel mirino stavolta ci finisce la CO2 prodotta dal trasporto su strada e quella legata al riscaldamento degli edifici, quindi benzina e gasolio, ma anche gas e gasolio da riscaldamento.

Insomma un nuovo modo per rendere via via più cari i combustibili fossili, per spingere automobilisti e imprese verso l’elettrico e le soluzioni a emissioni zero.

Lo pagano le compagnie petrolifere

L’automobilista non riceverà alcun bollettino né vedrà una voce dedicata sullo scontrino. Il meccanismo lavora a monte della filiera. Ogni anno l’Unione Europea fissa un tetto massimo alla CO2 che i carburanti venduti nel continente possono generare, e quel limite si abbassa col tempo.

Per restare dentro i paletti, le compagnie petrolifere e i fornitori devono comprare all’asta delle quote di emissione, in proporzione ai litri immessi sul mercato. Il conto, ovviamente, non resta nelle loro tasche: viene scaricato sul listino e alla fine lo si paga quando facciamo il pieno.

Quanto costerà all’automobilista

Per prevedere un rialzo progressivo, l’Ue ha previsto un sistema di stabilizzazione che dovrebbe tenere il prezzo delle quote attorno ai 45 euro a tonnellata di CO2. È un valore riferito al 2020 che, adeguato all’inflazione, corrisponde a circa 50-55 euro. In concreto, parliamo di un rincaro stimato tra i 10 e i 13 centesimi al litro per la benzina e tra i 12 e i 15 per il gasolio.

L’ennesimo rialzo per chi macina chilometri ogni settimana, in un periodo in cui i prezzi avevano appena iniziato a scendere di qualche centesimo. Il vero nodo arriva però dopo il 2030: se le emissioni non caleranno abbastanza in fretta, il tetto al prezzo delle quote potrebbe saltare e i listini alla pompa finirebbero in balia di oscillazioni ben più pesanti.

In arrivo dal 1° gennaio

Il calendario è già segnato: i pagamenti delle quote partiranno dal 1° gennaio 2027, ormai dietro l’angolo. Esiste una sola via d’uscita, lo slittamento al 2028, ma scatterebbe soltanto in caso di impennate fuori controllo dei prezzi di petrolio o gas nel corso del 2026. Nel frattempo i fornitori sono già tenuti a monitorare e dichiarare le emissioni legate ai volumi venduti.

Che fine fanno i soldi

I soldi delle aste tornano a Bruxelles e ai singoli Stati per finanziare la transizione energetica. Buona parte alimenta il Fondo Sociale per il Clima, pensato per aiutare famiglie a basso reddito, pendolari e microimprese, cioè i più esposti al caro carburanti.

Gli strumenti li conosciamo bene: sono bonus diretti, incentivi per le auto a basse emissioni e per la riqualificazione delle case o dei sistemi di riscaldamento.