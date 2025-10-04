Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Exelentia Una flotta di veicoli elettrici per il Vaticano

La collaborazione tra il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e Exelentia va avanti. La partnership è iniziata con la consegna a Papa Leone XIV di due veicoli elettrici che saranno destinati agli spostamenti del Santo Padre e per i viaggi apostolici che lo stesso effettuerà in futuro, in tutto il mondo. Il prossimo step, invece, riguarda una flotta di mezzi ecocompatibili che saranno in uso presso il Vaticano e le Ville Pontificie di Castel Gandolfo. In particolare, i nuovi veicoli messi a disposizione da Exelentia saranno concessi in uso al Corpo della Gendarmeria e dei Vigili del Fuoco. Ecco tutti i dettagli annunciati in queste ore per descrivere le caratteristiche della nuova partnership.

La nuova flotta

La nuova partnership riguarda due tipologie di mezzi che permetteranno al Vaticano di muoversi a zero emissioni con modelli elettrici. La prima è rappresentata dai modelli elettrici per passeggeri che saranno destinati, principalmente, alla Gendarmeria e ai Vigili del Fuoco per tutte le attività di movimentazione del personale oltre che per i servizi di pattugliamento e controllo e per gli interventi di primo soccorso. La seconda tipologia riguarda una fornitura di veicoli commerciali (con cassone fisso, ribaltabile e furgone) che saranno destinati, invece, al trasporto di merci e attrezzature per lo svolgimento di lavori di vario tipo come la manutenzione di strutture, servizi e giardini. Da segnalare anche una fornitura di navette elettriche, con configurazione a sei oppure otto posti, dedicate al trasporto di visitatori e fedeli, sia all’interno del Vaticano che nelle Ville Pontificie dove potrebbe soggiornare Papa Leone XIV. Ricordiamo che è disponibile anche una Papamobile elettrica.

Modelli personalizzati

I veicoli riservati all’uso per i Vigili del Fuoco, caratterizzati dalla particolare livrea rossa, sono stati opportunamente modificati per poter svolgere le attività in modo sostenibile all’interno di aree riservate e includono una serie di personalizzazioni legate allo scopo di utilizzo (come le aree dedicate a estintori e coperte termiche nella parte posteriore). Le dimensioni compatte e l’alimentazione completamente elettrica rendono questi veicoli la soluzione ideale per poter circolare anche durante eventi che richiamano la presenza di numerose persone. Discorso simile per i mezzi pensati per il Corpo della Gendarmeria, riconoscibili per la colorazione bianca, che saranno riservati ad attività di pattugliamento.

Exelentia è un’azienda con sede a Roma che si occupa di offrire soluzioni di mobilità a cittadini, istituzioni e aziende con un’attenzione particolare alla mobilità elettrica e sostenibile e, quindi, alla possibilità di sostenere la diffusione dei trasporti a zero emissioni. L’annuncio della nuova partnership con il Vaticano è stato accolto dall’azienda con la seguente dichiarazione: