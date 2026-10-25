Roma, dal 1° novembre 2026 la Fascia Verde potrebbe mantenere gli attuali divieti: niente stop ai diesel Euro 4 e 5. Le regole e le deroghe riconosciute

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Buone notizie per gli automobilisti capitolini che temevano di dover lasciare l’auto in garage dal 1° novembre. Il previsto giro di vite nella ZTL Fascia Verde a Roma dovrebbe infatti saltare anche quest’anno. La Regione Lazio ha dato il via libera al mantenimento delle restrizioni attuali, evitando così di estendere il blocco ai diesel Euro 4 ed Euro 5.

Manca ancora un passaggio: la firma della nuova ordinanza da parte del sindaco Roberto Gualtieri. Il provvedimento attualmente in vigore scadrà il 31 ottobre e, secondo quanto anticipato da RomaToday, il Campidoglio sarebbe intenzionato a confermarne i contenuti.

ZTL Fascia Verde: quali auto non hanno diritto a circolare

Almeno a stretto giro, non si annunciano rivoluzioni nella Capitale: le limitazioni attuali interessano soprattutto le vetture più vecchie e si applicano dal lunedì al sabato, nell’arco delle 24 ore, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

Nello specifico, il divieto riguarda le automobili a benzina, GPL e metano fino alla classe Euro 2, comprese quelle precedenti alla normativa Euro 1, mentre per i diesel, invece, lo stop arriva fino alla classe Euro 3.

Le restrizioni coinvolgono anche ciclomotori e motocicli a benzina Euro 1 e precedenti. Per i mezzi a gasolio occorre distinguere le classi ambientali, tenendo conto delle deroghe previste dall’ordinanza in scadenza.

La normativa interessa anche i residenti all’interno della Fascia Verde, sebbene siano previste esenzioni per determinate categorie, tra cui i veicoli al servizio delle persone con disabilità e i mezzi di emergenza.

Diesel Euro 4 ed Euro 5: nessun nuovo blocco

Il nodo principale riguardava proprio le automobili diesel Euro 4 ed Euro 5, che il piano originario avrebbe voluto fermare. Una prospettiva poco piacevole per i proprietari di vetture ancora utilizzate quotidianamente, magari per raggiungere il posto di lavoro.

La Regione Lazio, guidata da Francesco Rocca, ha però approvato una delibera che consente al Comune di mantenere le regole esistenti. A sostenere la decisione sono anche i dati sulla qualità dell’aria: secondo quanto comunicato dalla Regione, nel 2025 sono stati rispettati i limiti normativi e le concentrazioni medie di PM10 e biossido di azoto risultano in calo di circa il 2% rispetto all’anno precedente.

Attenzione, però: il via libera ai diesel Euro 4 ed Euro 5 riguarda i divieti ordinari. In presenza di livelli elevati di inquinamento potranno comunque essere adottate limitazioni temporanee più severe.

Telecamere e multe: cosa sappiamo

Sui varchi elettronici, invece, non ci sono ancora certezze. Negli ultimi anni sono state installate telecamere agli accessi della Fascia Verde, ma finora i dispositivi sono stati utilizzati per monitorare il traffico, non per multare automaticamente gli automobilisti.

Non ci sono ancora indicazioni ufficiali su un’eventuale attivazione dei controlli elettronici dal 1° novembre. La nuova ordinanza dovrebbe chiarire il quadro delle restrizioni e delle deroghe, mentre sul fronte delle telecamere resta da attendere una comunicazione del Campidoglio.

Le domeniche ecologiche

La conferma dei divieti attuali non cancella le domeniche ecologiche: Roma ha già fissato cinque appuntamenti: 15 novembre e 6 dicembre 2026, seguiti dal 24 gennaio, 21 febbraio e 21 marzo 2027.

Nel corso di queste giornate saranno previste ulteriori limitazioni alla circolazione nella Fascia Verde. Orari, categorie coinvolte ed eventuali esenzioni verranno precisati nelle singole ordinanze.