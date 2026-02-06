Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Fast and Furious 11 ha una data: l'attesa sarà lunghissima

l momento è giunto, Vin Diesel ha fatto trapelare tramite i suoi social la data del prossimo Fast and Furious. Il capitolo 11 della saga non arriverà presto però: la data d’uscita è il 17 marzo del 2028. Ancora oltre due anni per il ritorno al cinema del fenomeno che ha visto crescere generazioni di appassionati. Un annuncio che ha immediatamente acceso il dibattito tra gli appassionati, divisi tra l’entusiasmo per il ritorno sul grande schermo e la consapevolezza che questa potrebbe davvero essere l’ultima corsa per Dominic Toretto e la sua famiglia.

Fast Forever

Chiamato Fast Forever, la Universal Pictures prevede di pubblicare l’ultima puntata del franchise il 17 marzo 2028. La trama porterà a conclusione gli eventi del capitolo X pubblicato nel 2023. Fast X si è infatti concluso lasciando in pericolo diversi personaggi. Come comunicato dalla casa di produzione si prevede che questo sia l’ultimo capitolo della saga, complice anche i numeri sotto le aspettative di Fast X al botteghino.

Alla regia dovrebbe tornare Louis Leterrier, già dietro la macchina da presa di Fast X, mentre Vin Diesel è ovviamente confermato come protagonista e figura centrale del progetto. Al momento, però, restano avvolti nel mistero sia il resto del cast sia i dettagli della trama. Ci si aspetta un ritorno corale dei personaggi storici, una sorta di celebrazione finale di oltre vent’anni di inseguimenti, corse clandestine, missioni impossibili e legami familiari diventati il vero cuore della saga.

Tre anni di ritardo

La data del 2028 racconta però anche un’altra storia, fatta di ritardi e difficoltà produttive. In origine, Fast and Furious 11 era atteso già nel 2025, ma i piani sono cambiati più volte. Secondo un rapporto del Wall Street Journal pubblicato nell’ottobre 2025, il film non disponeva ancora di una sceneggiatura definitiva approvata dagli studios, elemento che ha inevitabilmente rallentato l’intero progetto.

A questo si aggiungono le complessità tipiche di una produzione di questa portata, tra costi sempre più elevati, esigenze creative contrastanti e la necessità di trovare una chiusura all’altezza di un franchise che, anche avendo incassato miliardi di dollari, ha mostrato qualche segnale di difficoltà. Fast X, infatti, pur registrando buoni numeri, non ha raggiunto le aspettative iniziali al botteghino, spingendo Universal a riflettere con maggiore attenzione sul futuro della saga.

La dedica a Paul Walker

Uno degli aspetti più toccanti dell’annuncio arriva dal tono stesso del messaggio condiviso da Vin Diesel. Ancora una volta, il pensiero corre a Paul Walker, l’indimenticato Brian O’Conner, scomparso nel 2013 ma rimasto per sempre una presenza simbolica all’interno di Fast and Furious.

Nel post, Diesel sembra rivolgersi direttamente all’amico, come se l’annuncio della data fosse anche una promessa mantenuta. Non è la prima volta che l’attore sottolinea quanto il ricordo di Walker abbia influenzato le scelte narrative della saga, soprattutto nei capitoli più recenti. L’idea che Fast Forever possa rappresentare anche un omaggio definitivo a Paul Walker è una delle ipotesi più accreditate tra i fan.

Se davvero questo sarà l’ultimo capitolo, è facile immaginare un finale carico di significato, più emotivo che spettacolare, capace di riportare la saga alle sue origini: meno esplosioni e più legami umani, meno missioni globali e più famiglia. Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano ancora più di due anni, ma per Fast and Furious il traguardo è finalmente visibile.