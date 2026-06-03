Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Gaetani Racing Ferrari da corsa rubata nel corso di una gara

Un imprenditore con il pallino delle supercar era giunto a Fasano per una competizione. La notte prima della gara qualcuno ha sottratto a Luca Gaetani, 46 anni, titolare della Gaetani Racing di San Giorgio delle Pertiche (Padova), una Ferrari 458 Challenge Evo. La vettura è stata rubata a Fasano, in provincia di Brindisi, dove il proprietario si trovava per prendere parte a una sfida.

I colleghi del Gazzettino hanno spiegato che l’imprenditore si era diretto lo scorso giovedì, insieme alla moglie, nella località pugliese per affrontare una gara in salita nel weekend, portando con sé una Ferrari 458 Challenge Evo agganciata a un carrello. La berlinetta modenese sarebbe stata guidata da un pilota che avrebbe noleggiato la vettura per la competizione. Una volta giunti a destinazione, i due hanno guidato l’auto nel paddock assegnato dagli organizzatori e poi hanno raggiunto il loro Bed & Breakfast, distante circa un chilometro.

Doppio colpo dei ladri

Prima di tutto gli sventurati non hanno ritrovato lo scooter, portato per gli spostamenti locali. Le telecamere della struttura hanno mostrato tre individui a volto coperto agire nel cuore della notte. Il brutto risveglio è diventato un vero incubo. Il carrello con la Ferrari era stato staccato dall’auto e portato via. Gaetani si è subito attivato per presentare la denuncia ai carabinieri di Fasano, consegnando anche il video del primo furto.

Gli inquirenti stanno valutando 3 diverse ipotesi: la supercar potrebbe essere stata trasportata in Albania, oppure il furto sarebbe legato a un tentativo di sabotaggio nei confronti del pilota che avrebbe dovuto gareggiare con la Ferrari 458 Challenge Evo. Non si può escludere nemmeno il cosiddetto “cavallo di ritorno”, ma il problema è la carenza di fondi per l’imprenditore. “Se la Ferrari non viene recuperata, saremo costretti a chiudere”, ha annunciato l’uomo, aggiungendo che la sottrazione dello scooter sembra essere stata un’azione pianificata per rallentarne i movimenti e permettere ai complici di scappare più lontano possibile.

La perdita di un gioiello prezioso

La notizia ha scosso l’ambiente della Coppa Selva di Fasano e dell’intero Motorsport tricolore, un mondo in cui la Gaetani Racing si è sempre distinta. Ogni Ferrari nasce con un DNA sportivo, ma la 458 Challenge Evo ha qualcosa di ancora più speciale. Dall’esperienza in pista è stato partorito un modello che, secondo la Ferrari, potrebbe fare ancora segnare record.

La 458 Challenge standard può chiudere un giro del circuito di prova di Fiorano in 1:16.5, ovvero due secondi più veloce della sua predecessora F430 Challenge e solo 0,2 secondi più lenta della Ferrari FXX. Grazie all’aggiornamento Evo, la 458 Challenge Evo è risultata più rapida della Ferrari FXX sul tracciato di Fiorano. Il peso della 458 Challenge è stato ridotto rispetto alla 458 standard grazie all’utilizzo di pannelli della carrozzeria più sottili. Vanta un abitacolo racing con sedile da corsa Sabelt e cinture di sicurezza a sei punti, volante staccabile con attacco rapido Lifeline, sistema antincendio Lifeline integrato, montaggio di un martinetto pneumatico sul retro per sollevare la vettura, tappo del serbatoio da corsa, cerchi con bloccaggio centrale, scarico racing e ganci di traino anteriori e posteriori.