Se Lamborghini ha scelto la via della prudenza rinunciando per ora al lancio della sua prima EV, in Ferrari hanno spazzato via ogni dubbio

ANSA Ferrari elettrica: presa una decisione inamovibile

In tema di elettrico l’industria delle quattro ruote si è divisa. C’è chi ha cercato l’all-in green e chi preferisce tenersi a distanza di sicurezza da una bolla che rischia di esplodere nei prossimi anni. A 9 anni dalla dead line 2035 della Commissione europea non c’è stato quell’atteso boom di auto alla spina che avrebbe dovuto stravolgere i parchi circolanti europei. Dall’alto della sua posizione privilegiata la Ferrari può consentirsi anche di prendersi un rischio. I fatturati negli ultimi anni sono cresciuti e il lancio di una supercar full electric segnerebbe una svolta, dopo il successo commerciale del primo SUV della storia della Casa modenese.

Ci sono tutti i presupposti per ammaliare i progressisti con una soluzione all’avanguardia. La storia dice altro, ma in Ferrari non hanno dubbi sul successo della loro prima elettrica, a differenza delle perplessità che stanno nutrendo nella Motor Valley i competitor Lamborghini e Pagani. Per ora non c’è un interesse concreto della clientela di supercar verso la tecnologia a zero emissioni, tuttavia il Cavallino già ha smentito tutti con la proposta Purosangue, lontana anni luce dai paradigmi sportivi imposti da Enzo.

Ferrari sempre controcorrente

La Lamborghini ha scelto di non affondare il colpo, almeno per ora, con la Lanzador 100% elettrica. La Casa di Sant’Agata Bolognese, attraverso le parole del CEO Stephan Winkelmann al Sunday Times, ha fatto sapere che la decisione di rivedere i progetti a corrente sarebbe derivata dallo scarsissimo interesse da parte della clientela del marchio. Il crossover arriverà nella veste plug-in, soluzioni già accolta favorevolmente per le altre sorelle della gamma del Toro. Dalle parti di Maranello, invece, hanno espresso con fermezza una idea opposta.

Il programma di lancio della Ferrari Luce sta proseguendo senza soste e a maggio è previsto l’unveiling. L’amministratore delegato del Cavallino Rampante, Benedetto Vigna, ha annunciato:

“Rispetto il punto di vista di Stephan così come sono sicuro che lui rispetta il nostro, ma ognuno ha la sua strategia. Noi siamo convinti che i leader sono e continuano a essere tali solo se osano e cercano di usare la tecnologia nuova, qualunque essa sia, per destare nuove emozioni o emozioni diverse in chi usa quel prodotto”.

Secondo Vigna bisogna osare per ampliare gli orizzonti del brand. Per questo motivo la Ferrari è convinta di voler scommettere sulla tecnologia elettrica, nonostante siano sempre di più le aziende che hanno deciso di abbandonarla che perseguirla. La Ferrari ha già svelato i dettagli interni della Luce, oltre al sistema di propulsione. Le prime immagini hanno destato grande curiosità, rappresentando un nuovo corso confermato a più riprese nei mesi precedenti anche dal Presidente John Elkann.

Presentazione fissata

Il 25 maggio 2026 cadranno i veli sulla prima elettrica di Maranello. Persino i puristi avranno la curiosità di osservare da vicino le linee e le soluzioni tecniche della Luce. Si tratta di una evoluzione che potrebbe avere delle ricadute positive anche sui ricavi. Gli ultimi rumor parlano di una proposta da mezzo milione di euro.

Dovrebbe essere un crossover, con dimensioni leggermente inferiori rispetto ai 5 metri di lunghezza del SUV Purosangue. I 2,96 metri di passo della Ferrari Luce garantiranno un comfort impeccabile per i 4 occupanti. Elaborata su una piattaforma sviluppata internamente, la Luce garantirà 500 km con una ricarica, almeno che non si sfrutteranno tutti i 1.129 CV dei quattro motori elettrici (due per ciascun asse) capaci di una accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5″.