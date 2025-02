C'è grande attesa per l'esordio in pista della nuova Ferrari di Hamilton. Intanto però a Maranello hanno deciso di fissare un evento in Italia per presentare i suoi 2 piloti

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Evento Ferrari a Milano: verranno presentati Hamilton e Leclerc

La stagione 2025 rappresenta qualcosa di molto importante nella storia della Ferrari. Il titolo per la Rossa manca dal 2008 per quanto concerne quello costruttori e dal 2007 per quello piloti. Nel 2024 c’è stata una crescita importante della monoposto che l’ha portata a lottare per il costruttori sino all’ultima gara. L’investimento Hamilton, però richiama palcoscenici ben diversi e a Maranello sanno bene che ora, più di prima, l’imperativo diventa il dover vincere.

Una scelta in controtendenza con il recente passato, quella di Hamilton. La Ferrari, infatti, proprio con Sainz, aveva deciso di abbandonare la strada dei campioni affermati come i predecessori Vettel e Alonso, per puntare su due giovani driver. Ora però a Maranello si è deciso di tornare a puntare su un pilota già titolato.

Nelle prime gare, Leclerc ed Hamilton partiranno alla pari, come giusto che sia, poi ad un certo punto Ferrari prenderà la sua decisione, qualora uno dei due dovesse ritrovarsi troppo attardato nella lotta iridata. Una battaglia che quasi sicuramente vedrà protagonisti anche Verstappen, Piastri e Norris. Curiosità, invece, per la Mercedes, che è in piena ricostruzione e si presenta ai nastri di partenza con la giovanissima coppia formata da Russell e Antonelli.

L’evento di Milano

Intanto, nell’attesa che arrivi il primo semaforo verde della stagione, queste sono settimane di eventi e presentazioni. Il prossimo 18 febbraio ad esempio, si svolgerà il primo evento ufficiale di lancio della F1 dove verranno svelate le livree di tutte le vetture. In Ferrari però c’è grande fibrillazione perché a questo evento congiunto ne verranno abbinati altri costruiti su misura dalla Casa di Maranello.

In particolare, è previsto per il prossimo 6 marzo, a Piazza Castello a Milano, un grande evento per presentare Hamilton e Leclerc al pubblico in vista dell’inizio della stagione a Melbourne il 16 marzo. Il tutto sarà organizzato in collaborazione con Unicredit. Per osservare la nuova monoposto, invece, bisognerà attendere il 18 marzo, quando sui canali social del marchio di Maranello verrà svelata la SF-25.

La nuova monoposto

Per il momento, Vasseur ha fatto sapere che si tratterà di un’auto completamente nuova rispetto allo scorso anno, che dovrà permettere alla Ferrari di fare quel salto decisivo in avanti. La SF-25 assaggerà per la prima volta l’asfalto il 19 febbraio a Fiorano. Hamilton e Leclerc però potranno guidare solo per 200 km, quelli che sono concessi da regolamento per il filming day. Ci sarà poi la prima foto ufficiale della squadra al completo con il nuovo arrivato Loic Serra, che sarà il nuovo direttore tecnico.

Per capirci qualcosa di più sulla macchina, invece, dovremo aspettare i test in Bahrain che si terranno dal 26 al 28 febbraio. Solo in quel frangente riusciremo a capire se davvero questa nuova Ferrari potrà dire la sua nella lotta per il titolo. Il 2025 sarà un anno molto particolare un po’ per tutti, perché ci sarà da concentrarsi sulla stagione in corso, ma anche sulla prossima, perché nel 2026 arriveranno tanti cambiamenti nel regolamento e sarà molto importante cominciare con il piede giusto. Staremo a vedere se Hamilton riuscirà o meno a portare quella giusta mentalità all’interno del box rosso.