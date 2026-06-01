Getty Images Durante la Bergamo Historic Gran Prix, una Ferrari GTS Turbo è stata protagonista di un grave incidente

Per qualche secondo lo spettacolo della rievocazione storica è degradato nel panico. Durante la ventiduesima edizione del Bergamo Historic Gran Prix, andata in scena domenica 31 maggio lungo il Circuito delle Mura in Città Alta, una Ferrari GTS Turbo degli anni Ottanta è uscita di strada nella zona della Fara, finendo contro un albero a bordo carreggiata. A bordo dell’auto viaggiavano padre e figlio, soccorsi subito dall’ambulanza dell’organizzazione, che ha fortunatamente escluso la necessità di cure mediche.

Il fuori pista

Poco prima del Parking Fara, lungo il tratto che segue la discesa della Boccola in direzione Sant’Agostino, la Ferrari ha perso il controllo in una semicurva ed è andata a sbattere contro il muro, riportando dei seri danni. Secondo le prime ipotesi emerse, la presenza di olio sull’asfalto potrebbe aver contribuito in modo decisivo all’incidente, oltre alla pericolosità del percorso, tra i più temuti dai partecipanti. Anche se alcuni spettatori si trovavano nelle vicinanze al momento dell’incidente, non era presente una folla numerosa come nelle zone più frequentate della manifestazione, tra viale delle Mura e Colle Aperto.

A rendere la scena dell’incidente ancora più dolorosa da guardare è la rarità della protagonista:la GTS Turbo occupa un posto speciale nella storia delle Ferrari, legata a un periodo, gli anni Ottanta, in cui la Casa di Maranello sperimentava soluzioni tecniche audaci, spinta pure dalle penalizzazioni fiscali sulle cilindrate superiori ai due litri. Motore V8, sovralimentazione e linee derivate dalla famiglia 308 e 328 caratterizzano un bolide meno appariscente rispetto ad altre icone del marchio, ma proprio per questo ricercato dagli appassionati. Gli esemplari in buone condizioni possono muoversi oggi su cifre importanti, fino a raggiungere o superare la soglia dei 90.000 o dei 100.000 euro a seconda di storia, stato e documentazione.

La vettura, rimossa con un carro attrezzi, è stata portata in rimessa per le riparazioni. A ogni modo, l’assenza di feriti, tanto tra i partecipanti quanto tra il pubblico, può già ritenersi un piccolo successo: su un circuito cittadino sono vietate le distrazioni, e anche nelle manifestazioni non competitive il margine di errore rimane sempre pericolosamente sottile.

Il comunicato degli organizzatori

Gli organizzatori, interpellati sull’accaduto, hanno annunciato un intervento immediato sul tracciato:

“Tenuto conto dell’incidente, si aggiungerà una chicane per rallentare ulteriormente i mezzi”

La decisione punta ad abbassare ancora la velocità in un punto evidentemente sensibile del percorso. Nella stessa nota, il comitato promotore ha voluto ricordare anche la natura dell’evento:

“Già nel briefing prima della partenza abbiamo sottolineato che la manifestazione non è una corsa ma uno show e per garantire la massima sicurezza avevamo predisposto più di 50 uomini e sbandieratori lungo tutto il percorso. Nessuno è rimasto ferito e anche i danni alla vettura verranno riparati, riportandola agli antichi splendori”

La giornata è giunta al suo termine senza conseguenze fisiche. Tuttavia, l’immagine della Ferrari contro l’albero, in una domenica nata per celebrare la storia, non verrà archiviata tanto in fretta dai presenti. La risposta degli organizzatori è stata immediata, con l’inserimento di una chicane supplementare: meglio correggere il tiro prima che la fortuna possa voltare le spalle.