Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Ferrari Ferrari Hypersail: la barca volante del Cavallino

Il Cavallino torna a guardare il mare, e lo fa con un monoscafo volante da 100 piedi che porta il DNA Ferrari oltre l’asfalto. Si chiama Hypersail ed è una creatura tecnologica che unisce ricerca, ingegneria e design in perfetto stile Maranello. La presentazione della livrea ufficiale durante la Milano Design Week è stato un momento di innovazione tecnologica, in un contesto dove ogni dettaglio può fare la differenza tra il successo e il fallimento.

Ingegneria avanzata

Dietro Hypersail c’è molto più di un progetto sportivo. Ferrari ha costruito una piattaforma di open innovation, coinvolgendo competenze trasversali e mettendo in dialogo mondi apparentemente lontani, come quello automobilistico e quello navale. Il cuore del progetto è il Tech Team Ferrari, guidato da Matteo Lanzavecchia e Marco Guglielmo Ribigini, che ha lavorato per trasferire tecnologie e know-how sviluppati in ambito automotive direttamente su una barca da competizione oceanica.

Il risultato è una barca progettata per “volare” sull’acqua grazie a sistemi avanzati di gestione dei flussi, materiali ultra leggeri e soluzioni ingegneristiche che ricordano da vicino quelle utilizzate nelle monoposto di Formula 1. L’obiettivo è chiaro: massimizzare l’efficienza riducendo al minimo le resistenze, trasformando ogni nodo di vento in energia utile. In questo senso, Hypersail rappresenta un laboratorio viaggiante, capace di influenzare anche lo sviluppo futuro delle vetture stradali Ferrari.

Livrea di design

La livrea di Hypersail nasce all’interno del Ferrari Design Studio, sotto la guida di Flavio Manzoni, in collaborazione con l’architetto navale Guillaume Verdier. Il risultato è un racconto di pulizia formale, dove ogni linea ha una funzione precisa. Il protagonista assoluto è il Giallo Fly, una tonalità storica che affonda le sue radici nella tradizione Ferrari.

Questo colore iconico nacque da un’intuizione di Fiamma Breschi, vedova del pilota Luigi Musso e amica di Enzo Ferrari. Fu utilizzato per la prima volta su una Ferrari 275 GTB e da allora è diventato uno dei simboli più riconoscibili del marchio. Su Hypersail, il Giallo Fly va oltre la scelta estetica, con un richiamo diretto alla storia, reinterpretato in chiave contemporanea grazie all’uso massiccio della fibra di carbonio, lasciata in parte a vista per esaltare la natura tecnica del progetto.

Il design finale passa attraverso una livrea che comunica movimento e fluidità, con superfici affusolate e dettagli che raccontano un’attenzione quasi maniacale per l’aerodinamica o, per meglio dire, l’idrodinamica.

Design Week di Milano

La scelta di presentare Hypersail alla Milano Design Week non è casuale. Più che una semplice esposizione, si è trattato di un momento di confronto tra mondi diversi: design, ingegneria, architettura, auto e imbarcazioni. Ferrari ha voluto inserire questo progetto in un contesto creativo, sottolineando come oggi l’innovazione nasca sempre più dall’incontro tra discipline. Hypersail, in questo senso, è un simbolo perfetto: una barca che sembra un’auto, un oggetto tecnologico che diventa anche espressione artistica.

E mentre il settore automobilistico attraversa una fase di profonda trasformazione, tra elettrificazione e nuove sfide ambientali, Ferrari dimostra ancora una volta la sua capacità di guardare oltre. Hypersail riesce cosi a trasformarsi in una dichiarazione di identità: spingere i limiti, esplorare nuovi territori e continuare a innovare, anche quando la strada (o in questo caso il mare ) non è ancora tracciata.