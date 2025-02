Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Ferrari elettrica, prime indiscrezioni: scelto il nome

Ferrari è da sempre uno dei marchi più importanti e riconoscibili a livello mondiale. Quando si parla del Cavallino Rampante non si può non pensare alla velocità e al motorsport. Nessuno nella storia della F1 ha vinto quanto la Casa di Maranello e oggi le sue vetture stradali sono senza ombra di dubbio tra le più desiderate al mondo. Possederne una eleva lo status symbol al punto che per determinati modelli i super ricchi del mondo si mettono in coda per averli.

Al netto della sua fama però Ferrari cerca anche di incrementare anno dopo anno le proprie vendite e ci sta riuscendo alla grande. Oggi, infatti, è tra le poche aziende italiane che fa segnare incrementi di produzione e di introiti praticamente sempre. Per fare tutto questo però a Maranello, negli ultimi anni, hanno deciso di cambiare pelle, piegandosi alle logiche di mercato e alle nuove normative europee in arrivo.

Novità sull’elettrica in arrivo

Ad esempio nel 2022 è partita la produzione del primo SUV nella storia Ferrari, la Purosangue. Il modello ha subito avuto un successo a dir poco clamoroso. Nel 2024 ha vinto anche il celebre Compasso d’oro. Nel 2019, invece, sempre il Cavallino Rampante, aveva immesso sul mercato la sua prima vettura ibrida: la SF90 Stradale. Questa, grazie al suo motore termico V8 biturbo da 780 CV e a tre motori elettrici che insieme sprigionano 220 CV riusciva a tirare fuori un totale di 1.000 CV, che la rendeva all’epoca la Ferrari più potente della storia.

Il 2025 che è da poco partito però segnerà un altro passo fondamentale per la Ferrari. Il prossimo 9 ottobre, infatti, verrà presentata la prima auto elettrica nella storia del Cavallino Rampante. Una vettura che ha già spaccato in parte gli appassionati tra chi abbraccia la novità con favore e chi invece già grida allo scandalo, abituato ai V12 a benzina che hanno fatto la storia del marchio.

Intanto, a quanto pare, Ferrari avrebbe depositato il brevetto per “Ferrari Elettrica” e pare quindi sia proprio questo il nome prescelto per il nuovo bolide in arrivo. Una decisione che appare in diretta continuità con quanto fatto negli ultimi anni con altri modelli del Cavallino che conservavano nel nome un rimando alla propria motorizzazione come ad esempio la 12Cilindri.

Prime clip spia

Di questa Ferrari elettrica per il momento si conosce poco o nulla. Sul web però continuano a girare sempre con maggiore insistenza, clip di vetture di prova che nasconderebbero la nuova elettrica griffata dal Cavallino. In alcune si può ascoltare anche un certo rombo. D’altronde a Maranello hanno più volte promesso che la nuova elettrica, da questo punto di vista, avrebbe rispettato la tradizione conservando una propria firma sonora importante.

Nei video si vedono anche dei vistosi scarichi, che però sembrano posticci, per confondere chi la intercetta per strada. Dal punto di vista delle forme per il momento sembra un crossover, ma probabilmente non sarà quello il suo stile definitivo. Ciò che appare chiaro però è il 9 ottobre assisteremo ad un evento epocale che darà l’ennesima svolta alla storia di uno dei marchi più prestigiosi al mondo.