Getty Images Ferrari parcheggiata sul balcone

Tra tutti i posti dove poteva posizionare la supercar modenese un facoltoso imprenditore ha avuto una improvvisa illuminazione: lasciare che una gru la elevasse sul terrazzo del suo appartamento a Vienna-Floridsdorf. Non è la prima volta che vi raccontiamo di strane avventure che riguardano proprietari di Ferrari, ma in questa occasione non c’è nessun automobilista a bordo a folle velocità.

La protagonista è la supercar ibrida plug-in del Cavallino con un V6 biturbo e un motore elettrico per 830 CV complessivi. Lo stile è filante ed elegante, con dettagli ispirati al DNA Ferrari. L’abitacolo è votato alla guida, con strumentazione digitale e finiture di lusso. Il piacere di guida è estremo, facendo leva anche sul know-how della Scuderia modenese in F1. La supersportiva ibrida ha attirato le attenzioni dei vicini dell’edificio in Austria. Era anche pianificato che dovesse essere predisposto un garage in vetro sul terrazzo, tuttavia questa idea è stata bloccata a seguito di alcune denunce.

Parcheggio finito male

Non trovando un garage libero il 28enne Amar Dezic aveva pensato di trovare la soluzione al primo piano dell’edificio. La strana scelta ha attirato l’attenzione delle autorità. Dopo l’intervento dell’amministrazione abitativa e della polizia edile, la supercar del Cavallino adagiata con una gru sulla terrazza dell’appartamento viennese ha dovuto essere nuovamente trasportata per motivi di sicurezza e statici. Dezic, come è riportato dalla stampa austriaca, è noto per gestire un negozio di ricambi con officina di tuning nella Capitale e già vanta collezione di supercar di alto profilo, con BMW e Porsche.

La Ferrari da sogno, dal valore di quasi 300.000 euro, avrebbe dovuto rappresentare il suo orgoglio più grande. Nel complesso residenziale di Vienna-Floridsdorf non c’era un solo posto auto disponibile. Così Dezic ha deciso di ispirarsi alle mansion di Dubai, dove i milionari espongono le loro auto e, attraverso degli ascensori, le posizionano come oggetti di design all’esterno. Per completare l’opera l’imprenditore ha fatto sollevare da alcuni tecnici i 1.400 kg della vettura italiana sino al balcone del suo appartamento. Date una occhiata al video in basso della pagina Instagram di oe24.at.

Migliaia di euro buttati

L’operazione è venuta a costare diverse migliaia di euro. L’obiettivo dell’imprenditore era costruire una teca di vetro illuminata intorno alla Ferrari, come una vetrina per un’opera d’arte. Non sarebbe stato meglio acquistare un modellino in scala se avesse voluto conservala sotto una campana di vetro? Le leggi dell’Austria non sono nemmeno lontane parenti a quelle arabe e, dopo una settimana, la polizia è intervenuta ordinando la rimozione immediata della vettura. Secondo gli agenti vi sarebbe stato un pericolo di sicurezza antincendio.

Secondo Dezic, deluso per l’accaduto, non ci sarebbero stati problemi in un altro contesto. Per sua sfortuna o fortuna vive in una realtà dove ha impostato una attività redditizia e le normative vengono rispettate. La Ferrari 296 GTB merita un contesto diverso da una teca su una terrazza di un edificio. Si tratta di un’opera d’arte nata per correre, frutto di un lavoro certosino in galleria del vento dei tecnici e del designer Flavio Manzoni. Il motore della Ferrari 296 GTB è un portento, rendendo possibile uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7,3 secondi e il raggiungimento di una velocità massima superiore a 330 km/h.