Fonte: Getty images I festeggiamenti per la Champions a Parigi hanno portato vari atti di vandalismo

La vittoria della Champions League da parte del PSG è stata accolta da grandi celebrazioni a Parigi, città che per la prima volta è riuscita a portare a casa la principale competizione europea per club. La vittoria, arrivata dopo una straordinaria prestazione e ben cinque goal segnati all’Inter, è stata accompagnata da tanti festeggiamenti nella notte tra sabato e domenica.

Non sono mancati, purtroppo, atti di vandalismo che hanno portato al danneggiamento dell’arredo urbano e anche di oggetti di proprietà privata. Tra le “vittime” del vandalismo nato in parallelo ai festeggiamenti dei tifosi del Paris Saint-Germain c’è anche una supercar. Un esemplare di una delle più iconiche vetture di Porsche, infatti, è stato dato al rogo durante la notte successiva alla vittoria della Champions League. Un video dell’esemplare danneggiato conferma gli effetti devastanti delle fiamme. La supercar è praticamente da rottamare.

Una supercar al rogo

La supercar distrutta durante gli atti di vandalismo nella notte tra sabato e domenica, dopo la vittoria della Champions League a Parigi, è una Porsche 911 Carrera Cabriolet, vettura che appartiene allo stesso brand dell’auto di Kvaratskhelia, una delle stelle del PSG. Il video diffuso su Instagram da The event guy mostra chiaramente gli effetti dei “festeggiamenti” sull’esemplare in questione. I vandali non hanno risparmiato la vettura che è stata completamente danneggiata dalle fiamme. L’abitacolo della Porsche, infatti, risulta distrutto e anche la carrozzeria presenta diversi danni. Solo la parte frontale è stata, almeno parzialmente, risparmiata dalle fiamme.

La Porsche 911 è distrutta e inutilizzabile e non potrà che essere rottamata. Per il proprietario, per ora ignoto, si tratta di un danno importante considerando che una vettura di questo tipo ha un listino prezzi che, con l’attuale generazione, parte da circa 148.000 euro. Ricordiamo che è necessario avere una copertura assicurativa apposita per poter ottenere un rimborso derivante da atti di vandalismo come quelli registrati a Parigi. Ma nel caso di supercar così preziose e costose, generalmente la scelta ricade su coperture complete, ovviamente.

Il video

Ecco il video di quello che resta della Porsche distrutta dai vandali durante le celebrazioni della vittoria della Champions League da parte del PSG nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno.

Le cronache e le varie testimonianze social hanno evidenziato diversi danni per la città di Parigi a seguito dei festeggiamenti della Champions League. La triste fine della Porsche è uno degli atti di vandalismo più evidenti tra quelli emersi nelle ore successive al trionfo del PSG, anche considerando il valore della supercar.

Dopo il triplice fischio, per motivi ancora da chiarire, si sono registrati tanti episodi di violenza e la notte che doveva essere di festa si è conclusa in tragedia, con due morti, di cui uno per accoltellamento e uno per investimento da parte di un’auto, e oltre 200 feriti (tra cui anche 22 poliziotti). Le Forze dell’Ordine sono intervenute in vari punti della città. Il bilancio a fine serata è stato di centinaia di arresti. Le Autorità parigine non sono riuscite a prevenire gli eventi e il risultato è stata la trasformazione di una festa in una notte da incubo.