Lando Norris e Valentino Rossi saranno tra gli ospiti più attesi del Festival of Speed di Goodwood 2026, evento simbolo del motorsport mondiale

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GettyImages Due campioni mondiali accendono Goodwood 2026

Il Festival of Speed di Goodwood, che si svolge nella tenuta del Duca di Richmond a Chichester nel West Sussex inglese, ogni anno attira qualche centinaia di migliaia di persone su una collina che per giorni diventa il centro del mondo dei motori.

L’edizione 2026 ha appena ufficializzato due presenze che amplificano l’importanza dell’evento. Lando Norris e Valentino Rossi saranno entrambi a Goodwood, e la loro presenza allo stesso evento non è cosa che capita tutti i giorni.

Appuntamento al 9 luglio

Il Festival of Speed 2026 si svolgerà dal 9 al 12 luglio. Quattro giorni di salita cronometrata sul famoso Hillclimb davanti al castello, mostre statiche, anteprime mondiali di nuovi modelli, retrospettive storiche. Un formato che non cambia nella sostanza ma che si arricchisce ogni anno dei nomi che riesce a portare in scena.

Norris e Rossi arriveranno il venerdì pomeriggio per quello che a Goodwood si chiama Balcony Moment: i campioni si affacciano dalla facciata del palazzo del Duca, da un’apposita tribuna ricavata tra le colonne dell’edificio storico, e salutano i fan radunati nel prato sottostante. È uno di quei rituali che sembrano semplici ma che nella pratica producono momenti di delirio collettivo difficili da descrivere. È il motorsport nella sua forma più pura: nessun paddock a fare da barriera, solo la distanza fisica tra chi ha vinto e chi ammira.

Norris e Rossi ospiti speciali

Lando Norris arriva a Goodwood da campione del mondo in carica di Formula 1, titolo conquistato al termine di una stagione 2025 combattuta fino all’ultimo appuntamento. Il britannico di Bath è diventato nell’ultimo anno il volto della Formula 1 contemporanea: veloce, genuino, capace di comunicare con una generazione di tifosi che con la F1 tradizionale faticava a connettersi. A Goodwood si celebra la vittoria iridata, e l’atmosfera di festa del Festival è il palco perfetto per farlo.

Valentino Rossi è qualcosa di diverso. Nove titoli mondiali in moto, un record che nessuno ha ancora eguagliato, e una carriera che ha travalicato i confini del motociclismo per diventare un fenomeno culturale globale. Ritiratosi dalle due ruote, Rossi ha continuato a correre su quattro ruote nel GT World Challenge Europe, portando con sé quella fedeltà dei fan che ha costruito mattone per mattone nel corso di tre decenni. A Goodwood non è un ospite qualunque: è probabilmente insieme a Schumacher il pilota più amato d’Europa degli ultimi vent’anni, e il suo nome attira sempre uno spazio di pubblico che supera quello di chiunque altro.

Le dichiarazioni dei piloti

Le parole che Norris e Rossi hanno scelto per commentare la propria presenza a Goodwood dicono qualcosa di autentico, al di là del protocollo delle dichiarazioni ufficiali. Norris ha tenuto tutto nel registro dell’entusiasmo personale: “Goodwood è sempre fantastico, è una vera festa del motorsport. C’è un’atmosfera incredibile, tantissimi fan, e condividerla con una leggenda come Valentino rende tutto ancora più speciale.”

Rossi ha risposto con il tono di chi a Goodwood non è un esordiente: “Goodwood è qualcosa di veramente speciale, una vera celebrazione del motorsport in ogni sua forma. Essere al Festival of Speed, vedere così tanti fan appassionati e condividere il palco con atleti incredibili come Lando Norris e John McGuinness rende l’esperienza indimenticabile.”