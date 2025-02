Fonte: Ufficio Stampa Mirafiori La 500 ibrida rilancerà Mirafiori?

Lo stabilimento di Mirafiori ha chiuso un 2024 molto difficile, con frequenti stop alla produzione, legati principalmente alle poche richieste in arrivo per la Fiat 500 Elettrica (in foto in testa all’articolo). La city car a zero emissioni del marchio italiano ha un buon mercato ma non può, da sola, colmare le capacità produttive dell’impianto torinese, un tempo punto di riferimento assoluto della produzione di auto in Italia.

Anche per questo motivo, Stellantis ha scelto di puntare su un nuovo progetto: la Fiat 500 ibrida Si tratta di una nuova variante della city car affiancherà a un motore benzina anche un motore elettrico. Il nuovo modello sarà più vicino alla 500 Elettrica, prodotta a Mirafiori, che alla 500 benzina, prodotta per molti anni in Polonia e, nella parte finale di carriera, arrivata sul mercato anche in versione Mild Hybrid.

Le informazioni sulla nuova Fiat 500 ibrida sono poche. La Casa italiana, infatti, dopo aver confermato la realizzazione del progetto (necessario per garantire un futuro a Mirafiori), ha rimandato il rilascio dei primi dettagli tecnici alla presentazione ufficiale che potrebbe avvenire a luglio, in occasione del compleanno della 500. Nel frattempo, i lavori di pre-produzione sono in corso e nell’impianto piemontese è stata realizzata la prima unità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli relativi al nuovo modello in arrivo per arricchire la gamma Fiat.

La prima è già stata realizzata

Nello stabilimento di Mirafiori, in questi ultimi giorni, è stata assemblata la prima unità di Fiat 500 ibrida. Si tratta di uno degli esemplari di test, necessari per verificare la correttezza della procedura di assemblaggio oltre che per assicurarsi che non ci siano criticità nel progetto. L’unità realizzata sulla linea delle Carrozzerie di Mirafiori ha una colorazione bianca e un design molto simile a quello della 500 elettrica anche se il frontale cambierà leggermente. Stellantis non ha ancora confermato l’indiscrezione ma ha già, più volte, ribadito la volontà di lanciare il prima possibile il modello. Di conseguenza, i tempi sono maturi per l’arrivo delle prime unità di test. La variante ibrida dovrebbe adottare un benzina 3 cilindri e il cambio manuale. Fiat potrebbe scegliere il nome Torino per questa versione.

Un progetto ambizioso

La Nuova Fiat 500 ibrida è un progetto molto ambizioso. Stellantis, infatti, punta sul modello per incrementare in modo significativo la produzione a Mirafiori, senza dover avviare nuove linee produttive che richiederebbero investimenti importanti per l’impianto. Una variante elettrificata della 500, inoltre, permetterà a Fiat di proporre un modello con un prezzo più accessibile rispetto alla 500 Elettrica, senza dover scendere a compromessi sull’autonomia.

Le prime informazioni sugli obiettivi di Stellantis per la 500 sono molto interessanti. Il Gruppo vorrebbe arrivare a produrre 140.000 unità di 500 ogni anno. La fetta maggiore della produzione andrebbe destinata alla versione ibrida, con un totale di 100.000 unità. Per l’elettrica, invece, ci sarebbero 40.000 unità come target produttivo. Raggiungere quest’obiettivo, garantirebbe a Mirafiori un futuro decisamente migliore rispetto al presente, fatto di continui stop produttivi e di un costante ricorso agli ammortizzatori sociali.

Maggiori dettagli sulla nuova versione ibrida della 500 arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Le ultime informazioni sul modello, infatti, anticipano una partenza della produzione per la seconda metà del 2025 (probabilmente da ottobre) con l’arrivo nelle concessionarie fissato per la fine dell’anno in corso. Ulteriori informazioni, quindi, potrebbero emergere a breve.