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Ufficio stampa Stellantis Fiat 500, Mirafiori ancora fermo: quinta settimana di cassa integrazione

A Mirafiori il calendario continua a segnare le stesse parole: cassa integrazione. Anche la prossima settimana le linee della Fiat 500 resteranno spente, e sarà la quinta di fila senza produzione.

Doveva essere l’anno del rilancio, con l’arrivo della 500 ibrida a fare da traino, e invece lo storico stabilimento torinese di Stellantis continua a fare i conti con fermi, incertezza e preoccupazione.

Cassa integrazione fino al 20 novembre

Stellantis ha comunicato ai sindacati che il reparto Carrozzerie di Mirafiori resterà in cassa integrazione dal 16 al 20 novembre. La notizia, rilanciata da Reuters, arriva dopo lo stop dal 9 al 13 novembre, il quarto consecutivo, e porta a cinque le settimane di fila senza produzione per le linee della Fiat 500.

Non si ferma tutto, però. Restano regolarmente attivi i reparti Special Vehicle, RG Premium, Drosso e Rivalta, oltre alle attività legate a Maserati. A casa, quindi, vanno soprattutto i lavoratori impegnati sulla 500, quelli su cui si concentra la preoccupazione dei sindacati.

Fim e Uilm chiedono all’azienda investimenti e garanzie sulla continuità produttiva e occupazionale. Hanno chiesto anche di poter ricollocare, su base volontaria, i lavoratori in altri stabilimenti del gruppo: una richiesta che dice molto sul clima che si respira davanti ai cancelli.

Le due cause dello stop

Il primo motivo, secondo Stellantis, è la carenza di componenti. L’azienda ha spiegato che le criticità legate ad alcuni componenti potranno farsi sentire anche a novembre e dicembre, e che per questo la programmazione produttiva andrà valutata settimana per settimana nei singoli stabilimenti.

Il secondo motivo è quello che i sindacati ripetono da tempo: la debolezza della domanda. Secondo le sigle, a pesare è la scarsa richiesta sia per la 500 elettrica sia per la versione ibrida, quella su cui Stellantis puntava per tornare a riempire le linee dopo il ridimensionamento dell’elettrica. L’ibrida è in produzione a Mirafiori dal novembre 2025, con aspettative alte sui volumi.

Due problemi diversi, che si intrecciano: da una parte le forniture a singhiozzo, dall’altra un mercato che non risponde come sperato.

Solo due settimane operative entro fine anno

Le indiscrezioni parlano di una possibile ripresa della produzione per sole due settimane tra novembre e dicembre. Il risultato sarebbe una chiusura d’anno con volumi di poco superiori alle 50 mila unità, circa la metà dei target indicati dai vertici aziendali.

A dare credito a queste voci è Igor Albera della Fim-Cisl, che parlando con Reuters le ha definite attendibili. Per il sindacalista, due settimane di produzione da qui a fine anno bastano a coprire l’attuale portafoglio ordini della 500, sia ibrida sia elettrica. Come dire che il problema non è solo quando si produce, ma quanto si riesce a vendere.

Intanto, nello stesso stabilimento, il polo Meccaniche va in direzione opposta: cerca nuovi lavoratori per aumentare la produzione dei cambi automatici eDCT. Un contrasto che alimenta le richieste dei sindacati, che chiedono per Mirafiori un nuovo modello.

Per i prossimi giorni, quindi, l’unico dato certo è lo stop fino al 20 novembre. Il resto, dalla ripartenza al futuro dello stabilimento, dipenderà da forniture, ordini e dalle risposte che l’azienda darà ai sindacati.