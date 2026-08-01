La Fiat Grande Panda sarà protagonista del Jova Summer Party 2026 tra concerti, stand dedicati, livrea esclusiva e il viaggio in bici di Jovanotti

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Fiat Fiat Grande Panda protagonista del Jova Summer Party 2026

L’estate 2026 di Fiat passa dalla musica. La casa torinese ha annunciato una partnership che unisce il mondo dell’automobile a quello dei grandi eventi live, scegliendo di affiancare Lorenzo Jovanotti nel suo tour estivo più atteso. Protagonista dell’operazione è la Grande Panda, la compatta cittadina che negli ultimi mesi ha già conquistato un posto di rilievo nella gamma del marchio e che ora si trasforma in vera e propria icona di stagione, tra concerti, spiagge e strade di tutta Italia.

Main Partner del Jova Summer Party

Fiat ha assunto il ruolo di Main Partner del Jova Summer Party 2026, il tour ideato da Lorenzo Jovanotti e organizzato da Trident Music, che nel corso dell’estate toccherà diverse città italiane richiamando complessivamente oltre 500.000 persone. Una partnership che non si limita alla semplice presenza del brand a bordo palco, ma che punta a costruire un’esperienza diffusa lungo tutte le tappe, tra stand dedicati, attivazioni digitali e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. Alla base della collaborazione ci sono tre parole chiave che, secondo Fiat, riassumono bene lo spirito dell’iniziativa: sostenibilità, innovazione e aggregazione, valori che il marchio sostiene di voler portare avanti anche nel modo in cui progetta la propria mobilità quotidiana.

Il cuore dell’operazione sarà la cosiddetta Happiness Station, lo stand firmato Fiat che accompagnerà ogni tappa del tour. Al centro dell’area, personalizzata appositamente per l’occasione, spiccherà un Panda gigante alto oltre tre metri, pensato per diventare uno dei punti fotografici più gettonati tra il pubblico presente ai concerti.

Insieme dal 9 agosto

Oltre alla presenza fissa negli stand, Fiat sarà protagonista anche di un’iniziativa decisamente più impegnativa dal punto di vista fisico: il Jova Giro, il viaggio in bicicletta con cui Jovanotti attraverserà l’Italia per raggiungere le varie tappe del tour. Si parte il 9 agosto da Roma, con partenza dal Circo Massimo, per poi risalire lungo la costa adriatica e scendere verso sud, toccando Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia fino a Palermo, con rientro finale a Roma passando per Napoli. Un percorso complessivo di circa 2.500 chilometri pedalati, con soste nei paesi incontrati lungo la strada.

Ad accompagnare Jovanotti durante questa lunga traversata ci saranno una Fiat Grande Panda e una Fiat Ulysse, che seguiranno il tragitto occupandosi della logistica e diventando parte integrante del racconto dell’iniziativa, quasi delle compagne di viaggio a quattro ruote.

Livrea speciale

A rendere ancora più riconoscibili le vetture protagoniste del Jova Giro, così come l’esemplare esposto nel Villaggio Sponsor, ci ha pensato Sergio Pappalettera, storico direttore creativo che da anni cura l’immaginario visivo legato a Jovanotti. Il risultato è una livrea pensata su misura, capace di trasformare le auto in qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto: colori accesi, grafiche energiche e un’estetica che richiama direttamente lo spirito del tour.

Il calendario del Jova Summer Party prevede tappe a Olbia il 7 agosto, Montesilvano il 12, Barletta il 17, Catanzaro il 22, due date a Palermo il 29 e 30 agosto, Napoli il 5 settembre e infine due appuntamenti conclusivi a Roma, il 12 e 13 settembre, sempre al Circo Massimo. L’energia dell’evento arriverà anche nei concessionari Fiat delle città coinvolte, che nei giorni precedenti ogni concerto organizzeranno feste di attesa dedicate, portando l’atmosfera del tour direttamente negli showroom.