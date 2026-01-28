Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Dopo essere stata eletta auto Europa e aver presenziato tra le finaliste dell’Auto dell’Anno 2026, Fiat Grande Panda continua a collezionare premi I lettori di Quattroruote l’hanno infatti eletta come Novità dell’Anno 2026, dimostrando come la vettura sia entrata nel cuore degli automobilisti italiani.

Un referendum digitale

Il premio è strutturato come una valutazione popolare e non ha nulla a che vedere con i giornalisti. Sono infatti i lettori a decidere la classifica delle vetture migliori dell’anno scegliendo tra 20 modelli selezionati.

Nel referendum digitale la Fiat Grande Panda ha raggiunto la vetta ottenendo il 12% dei voti e superando così la concorrenza agguerrita di un soffio. Dopo la Fiat si sono susseguite infatti due tedesche: Audi Q3 e BMW iX3 con votazioni rispettivamente dell’11% e del 9%.

Nove vittorie dal 2000

Un riconoscimento che amplifica l’appartenenza al Made in Italy degli automobilisti del nostro paese. Sono infatti ben nove i modelli premiati negli anni dal referendum digitale di Quattrouote a partire dal 2000, con l’ultimo successo proprio lo scorso anno grazie all’Alfa Romeo Junior.

Prima di lei la competizione ha visto emergere vetture che ora affollano le strade italiane e che rappresentano la nuova generazione di design tricolore: dalla Fiat Panda nel 2004, passando per la 500 nel 2008 e le sue declinazioni 500L e 500X che hanno trionfato nel 2013 e 2016, fino ad arrivare alla doppietta di Alfa Romeo Tonale e Fiat 600e che hanno guadagnato il primo posto nel 2023 e 2024.

Le categorie speciali

Per dare la giusta rilevanza alla votazione, le vetture speciali come supercar e modelli di nicchia sono state inserite in categorie dedicate. Tra le Dream Car ha dominato la votazione la Maserati MC Pura, con ben il 50% di preferenze. Un’altra italiana ha vinto la categoria Lifestyle, con un 55% guadagnato dalla Ferrari SC40. Nel segmento delle Concept invece ha conquistato il primo posto l’Audi Concept C seguita dalla Cupra Tindaya e Dacia Hipster. Infine la categoria Volt dedicata ai modelli elettrici, compresi quelli legati alla micromobilità, in cui la Citroen Ami, fresca di aggiornamento estetico ha conquistato il 46% dei votanti.

Riscontro commerciale

Come spesso accade questa dimostrazione di consenso si traduce in numeri commerciali. Partiamo dal presupposto che la Pandina non si batte, almeno questo dicono i dati di vendita italiani, in cui si piazza stabilmente al primo posto con oltre 102.000 immatricolazioni nel 2025. Ma anche la nuova Grande Panda ha riscontrato un buon successo, raggiungendo quasi quota 12.000.

Un risultato tutt’altro che scontato per un modello nuovo, che ha richiesto un’accelerazione produttiva nello stabilimento serbo di Kragujevac. Proprio per sostenere i ritmi di produzione, Fiat ha richiamato anche operai italiani precedentemente in cassa integrazione, un segnale concreto di come la domanda stia superando le previsioni iniziali.

In un momento in cui l’automobile è chiamata a reinventarsi tra transizione energetica, costi crescenti e nuove esigenze di mobilità, Fiat continua così il suo progresso sotto la guida Stellantis, cercando di mantenere l’iconica filosofia popolare che contraddistingue la sua storia, ampliandola con tecnologie attive e un design proiettato al futuro. Ma solo il tempo dirà se il compito è veramente riuscito.