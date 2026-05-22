Fiat svela le prossime auto: una ricorda la Panda del futuro

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Le nuove Fiat in arrivo tra SUV e mini elettriche

Fiat prepara una nuova offensiva di prodotto e lo fa guardando contemporaneamente al passato, al presente e soprattutto al futuro. Durante l’Investor Day 2026 di Stellantis sono emerse le prime anticipazioni sui modelli che andranno ad ampliare la gamma del marchio torinese nei prossimi anni. Tra crossover familiari, microcar urbane e citycar elettriche low cost, il costruttore italiano sembra intenzionato a presidiare ogni fascia della mobilità europea.

A catturare l’attenzione sono soprattutto tre progetti: la nuova Fiat Grizzly, la misteriosa Quattrolino e una futura e-Car pensata per rendere l’elettrico davvero accessibile. Tre modelli molto diversi tra loro, ma accomunati da una filosofia precisa: proporre vetture semplici, concrete e popolari, proprio come da tradizione Fiat.

Fiat Grizzly

Tra le novità più interessanti c’è sicuramente la nuova Fiat Grizzly, ormai praticamente ufficiale dopo la diffusione delle prime immagini teaser durante l’evento Stellantis. Si tratterà di un SUV di segmento compatto sviluppato sulla piattaforma Smart Car, la stessa già utilizzata dalla Grande Panda. Una base tecnica flessibile e pensata per ospitare diverse tipologie di alimentazione, dai motori termici mild hybrid fino alle future varianti elettrificate.

Secondo le anticipazioni, Grizzly verrà proposta in due varianti differenti: una versione più tradizionale e una Fastback dal taglio più sportivo. Entrambe avranno dimensioni generose per il segmento e potranno ospitare fino a sette passeggeri, diventando così una delle Fiat più versatili degli ultimi anni.

Il design sembra voler abbandonare le forme morbide tipiche dei SUV urbani per puntare su linee più robuste e squadrate, con richiami evidenti alla nuova identità stilistica inaugurata dalla Grande Panda. Frontale verticale, protezioni in plastica grezza e proporzioni massicce vogliono trasmettere un’immagine da crossover pronto a tutto, pur restando una vettura destinata principalmente alla famiglia e alla città.

Per quanto riguarda i motori, al momento non ci sono conferme ufficiali, ma tutto lascia pensare all’utilizzo del noto 1.2 turbo benzina PureTech, già diffuso all’interno del gruppo Stellantis. La piattaforma permetterebbe sia versioni termiche tradizionali sia mild hybrid, soluzione che potrebbe rappresentare il cuore della gamma europea. La produzione dovrebbe essere affidata allo stabilimento marocchino di Kenitra, ormai centrale nella strategia produttiva low cost del gruppo.

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Quattrolino

Tra i progetti più curiosi spunta invece la cosiddetta Quattrolino. Il nome non è ancora definitivo, ma rende bene l’idea della filosofia dietro al progetto: una sorta di evoluzione della Topolino, però con quattro posti veri. Dalle prime immagini mostrate durante l’Investor Day, la vettura appare come una microcar allungata, sempre compatta ma decisamente più pratica rispetto all’attuale Topolino. L’obiettivo sembra essere quello di creare un mezzo urbano economico, semplice da guidare e accessibile anche ai più giovani.

Non sono ancora stati diffusi dettagli tecnici precisi, ma secondo le indiscrezioni potrebbe trattarsi di un quadriciclo pesante, categoria che in Europa sta vivendo una crescita importante grazie alla diffusione delle minicar elettriche. Fiat avrebbe quindi intenzione di ampliare ulteriormente il concetto di mobilità urbana inaugurato con Topolino, intercettando chi cerca un mezzo da città economico ma più sfruttabile nella vita quotidiana.

Il design, almeno dai teaser, mantiene l’approccio simpatico e rétro che ha decretato il successo della Topolino, ma con proporzioni più equilibrate e una maggiore attenzione allo spazio interno. Una soluzione che potrebbe attirare soprattutto giovani, famiglie cittadine e servizi di car sharing.

La e-Car

La terza grande anticipazione riguarda invece la futura e-Car firmata Fiat. Un progetto che potrebbe diventare strategico per tutto il gruppo Stellantis nei prossimi anni. L’idea è chiara: realizzare una citycar elettrica dal prezzo inferiore ai 15 mila euro, in linea con le richieste dell’Unione Europea e con i futuri incentivi dedicati alle piccole elettriche urbane.

Durante l’Investor Day è stato mostrato un concept che anticipa questa direzione, anche se i dettagli restano ancora limitati. Si parla di una vettura estremamente compatta, semplice nella costruzione ma moderna nella tecnologia, progettata per abbassare drasticamente il costo d’ingresso nel mondo elettrico. Un tema centrale, considerando che oggi il prezzo resta ancora uno dei principali ostacoli alla diffusione delle auto a batteria.

Dietro questo progetto potrebbe nascondersi anche il futuro della Pandina. Fiat starebbe infatti valutando la possibilità di dare una seconda vita elettrica alla citycar italiana più amata, mantenendo quella filosofia essenziale che l’ha resa un fenomeno commerciale. L’obiettivo è ambizioso: creare una piccola elettrica popolare, realmente accessibile e capace di competere con l’ondata di modelli low cost provenienti dalla Cina.