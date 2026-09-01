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Nuovo assetto ai vertici di FIAT, Abarth e Lancia. Dal 1° settembre 2026, Arnaud Belloni assume il ruolo di CEO dei tre brand italiani di Stellantis e diventa anche Chief Marketing Officer per l’Europa. La nuova organizzazione rientra nella strategia delineata da Stellantis in occasione dell’Investor Day del 21 maggio 2026 e nel piano FaSTLAne 2030, che individua FIAT come uno dei quattro Global Brand del Gruppo.

Arnaud Belloni torna in Stellantis

Belloni arriva a questo nuovo incarico forte di una lunga esperienza nel settore automotive e di una conoscenza diretta dei marchi Stellantis. Prima di lasciare il Gruppo, ha lavorato per 16 anni in diverse posizioni di responsabilità nel marketing dei brand italiani e francesi.

Successivamente è entrato in Renault Group, dove dal novembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Global Chief Marketing Officer, diventando poi, dal maggio 2023, Chief Branding Officer per tutti i marchi del Gruppo.

Nel nuovo ruolo, Belloni avrà il compito di definire l’indirizzo strategico di FIAT, Abarth e Lancia, rafforzando il collegamento tra brand, prodotto e marketing.

“Siamo molto lieti di accogliere nuovamente Arnaud in Stellantis. La sua visione internazionale, la sua leadership creativa e la profonda conoscenza dei nostri brand rappresenteranno risorse preziose nel rafforzare il marketing in Europa e nel costruire il prossimo capitolo di FIAT, Abarth e Lancia”, ha dichiarato Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer Enlarged Europe.

Gaetano Thorel guiderà FIAT, Abarth e Lancia in Europa

Il nuovo assetto prevede anche un ampliamento delle responsabilità di Gaetano Thorel. Thorel manterrà infatti la guida di FIAT e Abarth in Enlarged Europe e assumerà anche la responsabilità di Lancia, con riporto funzionale ad Arnaud Belloni.

L’obiettivo è creare una maggiore integrazione tra i tre marchi e rendere più efficace l’esecuzione delle strategie commerciali sul mercato europeo.

Olivier François resta come strategic advisor

La riorganizzazione segna anche un passaggio di consegne per Olivier François, protagonista di oltre 30 anni di storia dei brand del Gruppo.

François affiancherà Belloni fino a metà ottobre per garantire una transizione ordinata. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di vertice, tra cui quelli di CEO di Chrysler, FIAT, Abarth, DS Automobiles e Lancia, oltre al ruolo di Global Chief Marketing Officer.

Dopo la fase di transizione, François continuerà a collaborare con Stellantis come Company Strategic Advisor, occupandosi di temi strategici legati soprattutto alla strategia di brand e prodotto.

“Desidero ringraziare Olivier per gli straordinari contributi e la leadership che ha espresso nel corso di tanti anni al servizio dei nostri brand e della nostra organizzazione marketing”, ha commentato Antonio Filosa, CEO di Stellantis.

FIAT punta sui nuovi modelli globali

Il cambio ai vertici arriva in una fase particolarmente importante per FIAT. Il piano FaSTLAne 2030 punta infatti a rafforzare la presenza internazionale del marchio attraverso una maggiore copertura dei mercati e l’arrivo di nuovi prodotti globali.

Dopo Grande Panda, tra le prossime novità destinate a rafforzare la presenza di FIAT nel segmento C ci saranno Grizzly e Grizzly Fastback.

La nuova gamma sarà quindi uno degli strumenti attraverso cui il marchio cercherà di consolidare la propria crescita, puntando su prodotti destinati a un pubblico internazionale.

FIAT verso una nuova fase

Il nuovo management dovrà ora tradurre il ruolo di FIAT come Global Brand di Stellantis in una strategia concreta di crescita.

L’obiettivo sarà combinare l’espansione internazionale con una gamma più ampia e una forte identità di marca, mantenendo al centro i valori storicamente associati a FIAT: semplicità, accessibilità, ingegno e attenzione alla vita quotidiana delle persone.

Il ritorno di Belloni e l’integrazione delle responsabilità di FIAT, Abarth e Lancia segnano così una nuova fase per i tre marchi italiani, con marketing, prodotto e strategia sempre più strettamente collegati.