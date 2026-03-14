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Ufficio Stampa Stellantis Fiat taglia il prezzo della 500 Hybrid

Solo a marzo la Fiat 500 Hybrid è in promozione in caso di rottamazione e finanziamento. La compatta, icona di stile delle città italiane, affronta così la prima parte dell’anno mostrando il suo lato più accessibile durante due fine settimana di porte aperte.

La city car più famosa d’Italia torna protagonista con un’offerta a partire da 14.950 euro, valida per il solo periodo di marzo. L’iniziativa promossa da Fiat punta a rilanciare uno dei modelli più iconici del panorama automobilistico europeo, con un prezzo particolarmente competitivo e due weekend dedicati nei concessionari italiani.

Dettagli dell’offerta

Il prezzo promozionale di 14.950 euro rappresenta ovviamente il punto più interessante dell’iniziativa. L’offerta è però legata ad alcune condizioni specifiche: riguarda infatti le vetture in pronta consegna e prevede sia la rottamazione di un’auto usata sia la sottoscrizione di un finanziamento. Nel dettaglio, il prezzo finale è il risultato di due diversi contributi commerciali. La cifra comprende infatti:

uno sconto di 3.450 euro legato alla rottamazione di un veicolo idoneo;

di un veicolo idoneo; 1.500 euro di riduzione tramite finanziamento.

Il risultato è un prezzo finale che rende la city car torinese particolarmente competitiva nel segmento delle compatte ibride leggere. C’è però anche una buona notizia per chi non vuole rottamare la propria vettura. I clienti Fiat che desiderano sostituire l’auto con una semplice permuta dell’usato possono comunque accedere all’offerta, senza dover necessariamente rottamare il veicolo precedente.

Porte aperte a marzo

La promozione non è l’unica iniziativa legata alla 500 Hybrid. Per accompagnare l’offerta, Fiat ha organizzato due weekend di porte aperte nei concessionari italiani, pensati per permettere ai clienti di vedere e provare dal vivo il modello. Le date da segnare in calendario sono:

14 e 15 marzo;

21 e 22 marzo.

Un’occasione per scoprire i dettagli rinnovati della citycar prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, uno dei luoghi che ha dato vita alla storia automobilistica di questo paese. Un simbolo culturale, proprio come la 500 stessa.

Nata per la città

La nuova versione ibrida aggiorna lo stile delle motorizzazioni benzina degli ultimi anni, abbracciando l’estetica moderna della versione elettrica. Un arricchimento di design e non solo, puntato ad adattarsi alle esigenze di città in continua evoluzione. Il cuore della nuova 500 è affidato al motore 1.0 Hybrid, un tre cilindri benzina con ibrido leggero in grado di supportare il motore durante le partenze e recuperare energia in fase di frenata.

La versione Hybrid della 500 mantiene lo spirito urbano che ha reso celebre il modello, ma lo arricchisce con una tecnologia più efficiente e adatta alle esigenze della mobilità contemporanea. I consumi rimangono così ridotti, in particolare nei contesti cittadini, dove la 500 dimostra tutta la sua agilità e qualità di manovra nei piccoli spazi.

La dotazione invece è da grande, con il nuovo sistema Uconnect 5, che garantisce una gestione intuitiva delle funzioni multimediali e una connettività completa grazie alla compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano poi i principali sistemi di assistenza alla guida, con diversi ADAS pensati per l’ambiente urbano: dal mantenimento della corsia ai sistemi di sicurezza attiva che aiutano a prevenire gli incidenti nel traffico cittadino.