Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat scende in campo alle Olimpiadi con sconti speciali

In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina, Fiat lancia le nuove offerte per Pandina, 500 hybrid, 600 e Grande Panda. La promozione viene affiancata dalla campagna di comunicazione “Piero Chiambretti sulla neve” che sigilla lo spirito del gruppo Stellantis in occasione dell’evento sportivo più importante dell’anno.

Stellantis Partner delle Olimpiadi

Il Gruppo Stellantis ha siglato una partnership con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 dove gioca un ruolo da protagonista in quanto automotive Premium Partner sia per i Giochi Olimpici che Paralimpici. Questo per i brand vuol dire presenziale alle parti più importanti dell’evento e gestire la mobilità a 360°, sia come supporto, che logistica, che rappresentanza.

Questo scenario offre una grande vetrina a tutti i brand del Gruppo, in cui Fiat rappresenta il simbolo italiano d’ingresso, con modelli di mobilità accessibile e sostenibile, dedicata alla città ma senza limiti di libertà. Le Olimpiadi diventano così un’opportunità e un’occasione unica per raccontare l’evoluzione del marchio e il suo legame storico con il Paese.

La partnership assume anche un valore industriale e culturale, perché unisce sport, innovazione e tradizione automobilistica in un contesto globale. Un modo per ribadire il ruolo centrale dell’Italia nel progetto Stellantis e per mostrare come i modelli di grande diffusione possano essere protagonisti anche in eventi di portata mondiale.

Le offerte dedicate

Per celebrare Milano-Cortina 2026, Fiat ha messo a punto promozioni mirate su alcuni dei modelli più richiesti, valide su vetture in pronta consegna e, in molti casi, senza obbligo di rottamazione:

Fiat Pandina Hybrid scende così a 9.950 euro, prezzo di partenza che riguarda modelli disponibili subito e senza l’obbligo di rottamazione. L’auto più amata dagli italiani beneficia così di uno sconto immediato di 4.500 euro, a cui si aggiunge un ulteriore bonus di 1.500 euro in caso di adesione al finanziamento.

L’icona di design 500 Hybrid, viene invece offerta con un prezzo a partire da 15.950 euro. Questa volta lo sconto è di 2.450 euro, ma legato alla rottamazione, a cui si possono sommare 1.500 euro di bonus scegliendo la formula finanziaria.

Più economica della 500 è invece la Fiat Grande Panda, che viene scontata a partire da 14.950 euro. In questo caso l’offerta prevede 2.000 euro di sconto legati alla rottamazione e un ulteriore bonus di 950 euro per chi sceglie una formula di finanziamento. Il Suv compatto diventa così uno dei più competitivi del mercato.

Altra vettura rialzata in sconto è la Fiat 600, che ora si può acquistare a partire da 18.950 euro. In caso di rottamazione lo sconto arriva a 5.400 euro, con la possibilità di aggiungere 1.500 euro di bonus con il finanziamento.

Comunicazione e spirito olimpico

L’iniziativa è accompagnata dalla campagna “Piero Chiambretti sulla neve”, che unisce la gamma Fiat allo spirito spensierato delle vacanze sulla neve. Un racconto leggero che gioca sull’ironia legata all’Olimpiadi rendendo il messaggio immediato e semplice.

Le offerte Fiat per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si inseriscono così in una strategia più ampia, che unisce marketing, prodotto e identità di brand, con l’obiettivo di avvicinare nuovi clienti e rafforzare il legame con il pubblico italiano in vista di uno degli eventi sportivi più importanti del decennio.