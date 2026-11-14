Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Stellantis Auto cannibalizzata a Milano: perché

Una Fiat Panda parcheggiata lungo una strada di Milano, ma ridotta in condizioni difficili persino da immaginare. Non si tratta di un incidente né di un’automobile abbandonata dopo un guasto: dalle immagini diffuse online emerge una vettura alla quale sono state sottratte diverse componenti della carrozzeria. A documentare la situazione è stato un cittadino, che ha ripreso ciò che restava dell’utilitaria con il proprio telefono. Il filmato ha rapidamente attirato l’attenzione, alimentando indignazione e interrogativi sulla sicurezza delle vetture lasciate in sosta nelle strade cittadine.

Auto cannibalizzata a Milano, discussioni aperte

La scena mostra una Fiat Panda quasi del tutto smontata, con numerosi elementi esterni mancanti, dalle portiere al cofano, e interni, compresi il volante e il tunnel centrale. Un’immagine insolita anche per chi è abituato a vedere automobili danneggiate o vandalizzate lungo le strade urbane.

Il video è stato realizzato da una persona che si è imbattuta nella Panda e ha scelto di documentarne le condizioni. Le immagini hanno poi cominciato a circolare online, suscitando reazioni soprattutto per le modalità con cui il veicolo sarebbe stato preso di mira.

Non sono stati però indicati il quartiere preciso, il momento in cui sarebbero avvenute le sottrazioni o l’eventuale presenza di testimoni. Fatto sta che questo documento multimediale fornisce uno spaccato grave di quello che succede nelle nostre città, dove la malavita non fa sconti a nessuno. “Mancanza di pezzi di ricambio”, urla l’autrice del video? È forse questa la ragione di questo atto. Chissà.

Perché vengono prese di mira anche le utilitarie

Quando un’automobile viene privata di singoli elementi, il danno può essere particolarmente pesante per il proprietario. Non occorre infatti rubare l’intero veicolo per renderlo inutilizzabile o costringerne il proprietario a sostenere riparazioni molto più che onerose.

Carrozzeria, gruppi ottici e altri ricambi possono avere un valore commerciale di tutto rispetto, soprattutto quando vengono rivenduti attraverso canali non autorizzati. Si tratta di una delle ragioni per cui anche vetture comuni possono diventare bersagli appetibili.

La Fiat Panda, per la sua diffusione sul mercato italiano, è un modello per il quale esiste una richiesta costante di pezzi di ricambio. Questo elemento può contribuire a spiegare l’interesse per le sue componenti.

Sicurezza a Milano, il caso riaccende le polemiche

La vicenda ha provocato indignazione tra gli utenti che hanno visto le immagini. Al centro delle reazioni non c’è soltanto il danno subito dalla piccola citycar, ma anche la sensazione di vulnerabilità che episodi del genere possono trasmettere a chi lascia quotidianamente l’automobile in strada.

Per molti automobilisti il parcheggio pubblico rappresenta una necessità, soprattutto nelle zone dove box e autorimesse private sono poco disponibili o comportano spese elevate. Ritrovare il proprio veicolo danneggiato significa affrontare non soltanto i costi delle riparazioni, ma anche eventuali difficoltà negli spostamenti quotidiani.

Bisogna dire che il mercato nero, e più in generale questo ramo del crimine che si occupa di vetture, non agisce soltanto in aree metropolitane come quelle di Milano, ma ha un’influenza capillare in tutto il nostro Paese. Scene simili sono all’ordine del giorno anche a Firenze o Roma, giusto per fare degli esempi. Ma l’elenco potrebbe essere ancora più lungo. Purtroppo.