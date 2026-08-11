Una Fiat Panda di servizio ha urtato il muso di un Hawker Beechcraft 400A mentre il velivolo stava rullando verso la pista di decollo nell’area dell’aviazione generale

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

FIAT A Milano-Linate la Fiat Panda si scontra con un jet privato

Una Fiat Panda contro un jet privato da milioni di euro. Sembra la trama di una commedia all’italiana, invece è quanto accaduto realmente nella tarda mattinata di lunedì 10 agosto all’aeroporto di Milano-Linate, dove un veicolo di servizio ha finito la propria corsa contro il muso di un Hawker Beechcraft 400A mentre il velivolo stava effettuando le operazioni di rullaggio in vista del decollo.

L’episodio, tanto insolito quanto raro per uno scalo aeroportuale moderno, ha provocato l’immediata sospensione delle attività nell’area interessata e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Fortunatamente il bilancio finale è stato privo di conseguenze fisiche per le persone coinvolte, ma l’accaduto ha inevitabilmente acceso l’attenzione sulle procedure di sicurezza all’interno delle aree operative aeroportuali.

Lo schianto nell’area dell’aviazione generale

L’incidente si è verificato intorno alle 11.20 nell’area dedicata all’aviazione generale dello scalo milanese. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda bianca utilizzata da una società di handling stava percorrendo una delle vie di servizio quando, per ragioni ancora da chiarire, ha impattato contro la parte anteriore di un jet privato Hawker Beechcraft 400A, identificato dalle marche I-AERB.

Il velivolo si trovava in fase di rullaggio verso la pista di decollo quando è avvenuto l’urto. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza avrebbero mostrato una circostanza particolarmente curiosa: l’automobile non avrebbe accennato alcuna frenata prima dell’impatto. Un dettaglio che rappresenta oggi uno degli elementi centrali dell’indagine avviata per comprendere con precisione la dinamica dei fatti.

La collisione è avvenuta nella zona del radome, la struttura che costituisce il muso dell’aereo e che ospita le apparecchiature radar. Nonostante la spettacolarità della scena, i danni riportati dal jet sembrerebbero essere contenuti e limitati alla parte interessata dall’urto.

I soccorsi e il blocco delle operazioni

Immediatamente dopo l’incidente sono scattate le procedure di emergenza previste per questo tipo di eventi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco aeroportuali, il personale di sicurezza e i sanitari del 118.

La conducente della Panda, una donna di 54 anni impiegata nelle attività di servizio dello scalo, è stata assistita dai soccorritori. Le sue condizioni non hanno destato preoccupazione dal punto di vista fisico, ma la donna è apparsa comprensibilmente molto scossa per quanto accaduto.

Nessuna conseguenza per l’equipaggio e gli eventuali passeggeri presenti a bordo del jet privato. L’assenza di feriti rappresenta senza dubbio la notizia più importante di una vicenda che avrebbe potuto assumere contorni molto più seri. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e le operazioni aeroportuali hanno subito un’interruzione temporanea stimata tra i 30 e i 40 minuti.

Le ipotesi al vaglio degli investigatori

Le autorità competenti stanno ora analizzando ogni elemento disponibile per ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi prese in considerazione figurano un possibile malore improvviso della conducente oppure una distrazione che potrebbe aver impedito alla donna di accorgersi del velivolo in movimento.

Durante la fase di gestione dell’emergenza, due voli diretti a Linate sono stati dirottati in via precauzionale verso altri aeroporti lombardi: uno è atterrato a Bergamo-Orio al Serio, mentre il secondo è stato indirizzato a Milano Malpensa.

Una volta completate le verifiche di sicurezza e rimossi i mezzi coinvolti, la situazione è tornata rapidamente alla normalità. Lo scalo ha ripreso la propria attività regolare nel giro di pochi minuti, lasciando dietro di sé una vicenda destinata a rimanere tra gli episodi più insoliti registrati negli ultimi anni sulle piste italiane.