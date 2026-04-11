Fiat Pandina scende a 9.950 euro con rottamazione e finanziamento: tutti i dettagli su offerta, rate e condizioni della promo di aprile

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Ufficio Stampa Stellantis Pandina a meno di 10 mila euro: come ottenere l'offerta e i dettagli

Solo fino al 28 aprile, Fiat propone la regina delle strade italiane a un prezzo promozionale di 9.950 euro e, in un mercato dove i prezzi delle auto nuove continuano a salire, vedere una citycar sotto la soglia dei 10.000 euro fa sempre effetto.

L’offerta è valida fino al 28 aprile ed è la combinazione di due sconti ben precisi: rottamazione e finanziamento. Il risultato è un prezzo d’attacco aggressivo che riporta alla memoria i listini di qualche anno fa, ma con una vettura aggiornata e già pronta per le normative più recenti grazie alla presenza dell’ibrido leggero.

I dettagli dell’offerta

La protagonista della promozione è la Pandina 1.0 Hybrid da 65 CV in allestimento POP, la versione d’ingresso che parte da un prezzo di listino di 15.950 euro. Da qui si costruisce la doppia offerta, con 4.500 euro di sconto legati alla rottamazione e 1.500 euro di riduzione aggiuntiva scegliendo il finanziamento. In questo modo si arriva alla cifra già citata di 9.950 euro, ma solo rispettando tutte le condizioni previste dalla campagna commerciale. Per chi preferisce evitare il finanziamento, resta comunque una soluzione alternativa: in questo caso il prezzo sale a 11.450 euro, mantenendo comunque un posizionamento competitivo nel panorama delle citycar ibride. Una strategia chiara: offrire più opzioni possibili per intercettare sia chi cerca il prezzo minimo sia chi preferisce una gestione più diluita della spesa nel tempo.

Il finanziamento

Per chi invece preferisce un pagamento rateale, entriamo nel dettaglio della formula finanziaria, facendo emergere numeri che è sempre bene valutare con attenzione nel loro insieme. Il piano infatti prevede:

un anticipo di 1.335 euro;

35 rate mensili da 99 euro;

una maxi rata finale da 8.432 euro.

Nel complesso, il costo totale dell’operazione arriva a 11.919 euro, complice un TAEG del 13,31%. Una cifra che supera il prezzo promozionale iniziale, ma che rappresenta la contropartita tipica delle formule rateali moderne.

C’è poi un altro aspetto da considerare: il contratto include un limite di percorrenza di 30.000 km in 36 mesi. Superata questa soglia, si applica un costo aggiuntivo di 0,1 euro per ogni chilometro extra. Sono dettagli che possono fare la differenza, soprattutto per chi utilizza l’auto non solo in città e percorre molti chilometri all’anno.

La regina della città negli anni

Al di là delle offerte, resta un dato difficilmente contestabile: la Fiat Panda (oggi Pandina) continua a essere un punto di riferimento nel mercato italiano. Il suo successo non è legato solo al prezzo, ma a una formula che negli anni si è dimostrata vincente: dimensioni compatte per muoversi agilmente nel traffico, abitacolo sorprendentemente spazioso e una semplicità d’uso che la rende trasversale a ogni tipo di automobilista. Nonostante la diminuzione delle vendite degli ultimi anni di tutto il settore automotive, la compatta ha mantenuto il suo status di regina, pur scendendo da 145.919 unità vendute nel 2017 alle 102.485 vetture immatricolate nel 2025.

La motorizzazione mild hybrid da 65 CV, pur senza ambizioni sportive, rappresenta un compromesso intelligente tra consumi contenuti e accesso alle città anche per molti anni a venire, nonostante le regole sempre più restrittive. E poi c’è il fattore emotivo: Panda prima, oggi Pandina continua a rappresentare un piccolo pezzo di cultura automobilistica italiana. Un modello che attraversa le generazioni, restando sempre attuale pur senza stravolgere la propria identità.