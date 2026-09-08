Con l’iniziativa Prezzo Protetto Fiat riduce il prezzo di Pandina e Grande Panda: offerte dedicate ai privati con immatricolazione entro il 28 settembre

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Ufficio Stampa Stellantis Fiat taglia i prezzi di Pandina e Grande Panda, i dettagli

Per rispondere all’inflazione, Fiat lancia “Prezzo Protetto“, una nuova iniziativa commerciale dedicata a due dei modelli più rappresentativi della gamma, Pandina e Grande Panda, con condizioni d’acquisto più vantaggiose rispetto a quelle proposte lo scorso anno per gli stessi modelli.

L’iniziativa Prezzo protetto

Il 2026 sta rappresentando un anno di crescita, ma solo per quanto riguarda la spesa sostenuta dalle famiglie. Beni di prima necessità alle stelle e prezzi dei beni energetici cresciuti del 12,8%. Una prima parte dell’anno che non lascia presagire bene per i prossimi mesi invernali e che prevede una discesa del potere d’acquisto delle famiglie, che inevitabilmente potrebbe ripercuotersi nelle spese maggiori, come l’automobile.

In questo scenario Fiat ha deciso di intervenire e stimolare il mercato con un’offerta riservata ai clienti privati su vetture in pronta consegna, con immatricolazione entro il 28 settembre 2026, e disponibile presso tutte le concessionarie della rete Fiat.

Pandina da 9.950 euro

Il cuore della promozione riguarda naturalmente l’auto più venduta d’Italia. La Pandina 1.0 65 CV Hybrid Pop, che normalmente ha un prezzo di listino di 15.950 euro, scende a 11.450 euro grazie agli sconti previsti dall’iniziativa, per arrivare fino a 9.950 euro attivando un finanziamento tramite Stellantis Financial Services e rottamando un veicolo fino a Euro 5, oppure dando in permuta una qualsiasi vettura Fiat.

Il vantaggio complessivo rispetto al listino arriva quindi fino a 6.000 euro, anche se per ottenere il prezzo più basso è necessario rispettare entrambe le condizioni, rottamazione e finanziamento. Nel dettaglio, lo sconto si compone di 4.500 euro applicati direttamente da Fiat con la rottamazione, a cui si aggiungono altri 1.500 euro legati alla sottoscrizione del finanziamento.

La formula prevede un anticipo di 1.699 euro e 35 rate mensili da 99 euro, con una rata finale da 8.010,60 euro a chiusura del piano. Il TAN è infatti dell’8,99%, mentre il TAEG raggiunge il 13,71%, numeri che vanno a erodere il risparmio rispetto al listino.

La Pandina Hybrid dal canto suo continua a garantire costi di gestione quotidiana particolarmente contenuti. Sotto il cofano lavora il collaudato motore FireFly 1.0 a tre cilindri da 65 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce e supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12V, per un consumo dichiarato nel ciclo misto di 5,0 litri per 100 km e un’autonomia complessiva superiore ai 700 km con un pieno.

Grande Panda da 14.950 euro

Chi cerca qualcosa di più spazioso e moderno può invece orientarsi sulla Grande Panda, proposta nell’allestimento Pop con motore 1.2 Turbo benzina da 100 CV e cambio manuale a sei rapporti. In questo caso il prezzo di listino parte da 17.900 euro, che scende a 14.950 euro scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services.

Il vantaggio principale di questa proposta, rispetto a quella dedicata alla Pandina, è che lo sconto risulta accessibile a tutti i clienti privati, senza che sia richiesta alcuna vettura usata da rottamare o permutare. Senza finanziamento, il prezzo promozionale si attesta comunque a 15.900 euro, pari a 2.000 euro di sconto netto sul listino, mentre attivando il piano finanziario lo sconto complessivo arriva a 2.950 euro, suddiviso tra i 2.000 euro applicati direttamente da Fiat e i restanti 950 euro collegati al finanziamento.

Stessa logica di funzionamento per il finanziamento, con 35 rate da 129 euro e 10.873 euro di maxi rata finale, per un TAEG che in questo caso arriva al 9,02%.

Anche per la Grande Panda, come per la Pandina, la scadenza per l’immatricolazione resta fissata al 28 settembre 2026, un termine piuttosto ravvicinato che lascia agli interessati una finestra temporale limitata per approfittare delle condizioni più vantaggiose proposte dal marchio torinese in questa fase di mercato.