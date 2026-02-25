Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Il Festival di Sanremo 2026 è iniziato e, come ogni anno, rappresenta un evento in grado di catalizzare l’attenzione degli italiani, attirando anche tutti i principali media. Dopo il successo dell’edizione 2025, anche per quest’anno torna la partnership tra Fiat, marchio di riferimento del mercato italiano (e non solo) delle quattro ruote, e RDS 100% Grandi Successi, una delle principali emittenti italiane, che seguirà il Festival da piazza Muccioli a Sanremo, nei pressi del teatro Ariston.

In occasione dell’evento e fino al prossimo 28 febbraio (giornata di chiusura dell’evento con l’attesa finale), Fiat sarà presente accanto a RDS con una doppia esposizione che vedrà due delle sue auto più importanti in mostra. Quest’iniziativa andrà ad affiancarsi a varie altre attività che si svolgeranno durante la settimana a margine dello stand di RDS. Ecco tutti i dettagli in merito.

Fiat sbarca a Sanremo

La nuova esposizione organizzata da Fiat per il Festival di Sanremo 2026 ha come protagoniste la Fiat Grande Panda e la Nuova Fiat 500 Ibrida. Si tratta di due modelli fondamentali per il futuro del marchio sul mercato europeo. La Grande Panda ha il compito di bissare il successo della Panda, riproponendo gli stessi elementi anche in un segmento di mercato caratterizzato da vetture più grandi e da più concorrenza.

Per quanto riguarda la 500 Ibrida, invece, si tratta di un modello che punta a confermare il ruolo della 500 come icona del marchio italiano, andando ad affiancare la versione elettrica con una ibrida, ricca di potenzialità e caratterizzata da un prezzo più basso. Per questi due modelli, quindi, è prevista una vetrina esclusiva in occasione della nuova edizione del Festival.

La scelta di portare a Sanremo la Grande Panda e la 500 Ibrida non è casuale e conferma le strategie che la Casa del Gruppo Stellantis, protagonista di un ottimo mese di gennaio 2026, per il futuro. I due modelli rappresentano le ultime novità di Fiat e sono anche due progetti chiave che mirano a rafforzare la presenza del marchio sul mercato, in Italia e all’estero.

Un’iniziativa da non perdere

L’esposizione organizzata da Fiat si integra con le iniziative di RDS. In piazza ci sarà un’insegna “That’s Amore” che inviterà gli ospiti a scambiarsi un bacio. In aggiunta, il pubblico potrà scrivere cartoline d’amore che saranno poi lette live in radio. I visitatori avranno la possibilità di salire a bordo della 500 e registrare un divertente video in stile Dolcevita da ricondividere sui social.

Durante tutta la settimana, presso l’area dedicata di piazza Muccioli, il pubblico avrà la possibilità di ammirare le vetture di Fiat e di assistere alle dirette radiofoniche di Petra Loreggian e Giovanni Vernia, che ospiteranno e intervisteranno gli artisti in gara al Festival.

Da segnalare anche un’altra iniziativa con protagonista Tommaso Paradiso, al suo debutto sul palco di Sanremo. Grazie a un accordo con la sua casa di produzione Sony, il cantante, uno dei più apprezzati tra gli artisti in gara, si muoverà per Sanremo con un esemplare di Topolino, un altro modello che incarna al meglio il carattere di Fiat.