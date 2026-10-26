Una Fiat Titano trasformata in Papamobile accompagnerà Papa Leone XIV durante la sua visita in Uruguay, prevista dal 6 all’8 novembre 2026. Il pick-up del marchio torinese sarà modificato per consentire al Pontefice di salutare i fedeli durante gli spostamenti pubblici, con una configurazione studiata appositamente per le esigenze del Vaticano.
Il progetto riporta Fiat al centro di un evento papale in Sud America, tredici anni dopo il viaggio di Papa Francesco in Brasile a bordo di una Fiat Idea. Questa volta, però, la scelta è ricaduta su un veicolo decisamente più imponente: un pick-up che perderà parte della propria configurazione originale per trasformarsi in un mezzo di rappresentanza.
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Il pick-up che diventa Papamobile
La trasformazione della Fiat Titano è affidata a Nordex, partner industriale strategico di Stellantis in Uruguay. I lavori vengono eseguiti nello stabilimento di Montevideo, con il coinvolgimento di tecnici e maestranze locali incaricati di adattare il veicolo alle specifiche richieste.
La modifica più evidente riguarderà la zona posteriore, dove saranno realizzate fiancate aperte per permettere al Papa di essere visto dalla folla e mantenere un contatto visivo diretto con i fedeli.
Al centro dell’allestimento troverà posto un sedile girevole regolabile in altezza, studiato per facilitare i movimenti del Pontefice e consentirgli di rivolgersi alle persone presenti lungo il percorso. Saranno installati anche due sedili supplementari, destinati agli accompagnatori, mentre l’accesso alla parte posteriore avverrà attraverso una scala elettrica.
L’abitacolo dedicato al Papa presenterà finiture particolarmente curate, con rivestimenti in pelle bianca sui sedili e sui corrimano. Non mancherà un tappeto rosso, elemento tradizionalmente associato alle occasioni ufficiali. Per affrontare eventuali condizioni meteorologiche sfavorevoli è prevista una copertura trasparente, che consentirà di proteggere gli occupanti senza compromettere eccessivamente la visibilità.
Leone XIV visiterà tre città dell’Uruguay
La nuova Papamobile sarà utilizzata durante la visita di Papa Leone XIV alle tre città uruguaiane di Montevideo, Paysandú e Florida, dove il Pontefice parteciperà agli appuntamenti previsti dal programma della visita.
La scelta di un pick-up risponde alla necessità di disporre di una piattaforma sufficientemente spaziosa per ospitare il sedile rialzato, gli accompagnatori e le strutture necessarie agli spostamenti pubblici. La Fiat Titano offre una base adatta a questo tipo di trasformazione grazie alla carrozzeria con cassone posteriore, che permette di ricavare uno spazio dedicato senza dover riprogettare completamente il veicolo.
Dopo la tappa uruguaiana, il programma del Pontefice prevede ulteriori visite in Argentina e Perù. Non sono stati comunicati dettagli relativi alla motorizzazione della Papamobile né eventuali modifiche meccaniche rispetto alla versione di serie.
Da Papa Francesco a Leone XIV, il precedente della Fiat Idea
Non è la prima volta che un’automobile Fiat accompagna ufficialmente un Pontefice durante un viaggio in Sud America. Nel luglio 2013, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro, Papa Francesco utilizzò una Fiat Idea per alcuni spostamenti nelle strade della città brasiliana.
Quella vettura, molto più compatta rispetto alla Titano, divenne uno dei simboli della prima visita internazionale del Pontefice argentino. Terminato l’evento, la Fiat Idea entrò nella collezione storica del marchio, conservando anche i segni lasciati durante il suo utilizzo.
A tredici anni di distanza, la nuova Titano raccoglierà idealmente quel testimone, sebbene con una configurazione completamente diversa. Per Fiat si tratta di un’occasione di visibilità internazionale, mentre per lo stabilimento Nordex di Montevideo il progetto rappresenta un incarico particolare, nel quale competenze industriali e lavorazioni personalizzate si incontrano per realizzare un veicolo destinato a un utilizzo decisamente fuori dall’ordinario.