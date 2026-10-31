Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Fiat Fiat Topolino conquista gli USA e si veste di lusso

Piccola, simpatica e inconfondibile: la Fiat Topolino continua a collezionare traguardi che, fino a poco tempo fa, sembravano fuori portata per una microcar nata per le vie strette dei centri storici italiani.

Dopo il successo europeo, l’elettrica torinese fa un passo importante anche oltreoceano, dove ottiene un via libera che cambia le regole del gioco.

Insieme all’omologazione arrivano la gamma 2027, una nuova versione scoperta e un esemplare unico firmato con uno dei nomi più prestigiosi della nautica di lusso, tutto presentato in occasione di un salone dedicato agli yacht.

Ora è pronta per l’America

La novità più concreta riguarda il riconoscimento della Topolino come Low-Speed Vehicle, la categoria americana dei veicoli a bassa velocità. Finora la microcar era venduta negli Stati Uniti soprattutto come mezzo da utilizzare in aree private, mentre ora può muoversi legalmente anche sulle strade pubbliche, con alcune regole precise.

La velocità massima è di 40 km/h, cioè 25 miglia orarie, e può circolare generalmente sulle strade dove il limite non supera i 56 km/h, pari a 35 miglia. Dove le leggi locali lo permettono, è consentito anche attraversare arterie con limiti più alti, ma senza percorrerle.

Insomma, niente autostrade e niente strade extraurbane veloci. La Topolino resta un mezzo per i brevi spostamenti locali: le comunità residenziali, le località turistiche, i centri urbani compatibili con questa categoria. A rendere il tutto ancora più interessante c’è la risposta del mercato.

Secondo quanto riportato, la domanda ha superato le attese di Fiat e diversi concessionari hanno già esaurito le prime assegnazioni destinate al modello 2026. Un segnale non banale in un Paese dove, di solito, tutto è grande tranne la voglia di una microcar.

La configurazione dedicata Open Air

Con il debutto della gamma 2027 cambiano anche i colori. Arrivano due nuove tinte, Corallo Orange e Luna Greige, insieme a una nuova strumentazione digitale a colori che aggiorna la plancia essenziale della Topolino, senza stravolgerne il carattere. Le proporzioni restano quelle di sempre, compatte e quasi giocattolo, così come l’impostazione volutamente semplice del progetto.

La vera novità estetica è però la Topolino Open Air, la versione dotata di tetto apribile in tela. Una soluzione pensata per i climi miti e le località costiere, dove viaggiare a cielo aperto, anche a bassa velocità, è parte dell’esperienza.

Sulla spiaggia, nei villaggi turistici o tra i vialetti di un resort, l’idea di una piccola Fiat scoperta ha un fascino evidente, e non sorprende che sia uno degli elementi che più attirano l’attenzione del pubblico americano.

L’esemplare speciale Sanlorenzo

A completare il quadro c’è la Topolino realizzata con Sanlorenzo, cantiere italiano specializzato in yacht di lusso. L’auto è stata presentata al Fort Lauderdale International Boat Show, esposta a bordo di un Sanlorenzo SX100, una cornice che racconta bene l’idea di fondo: portare nell’abitacolo di una microcar materiali e lavorazioni tipici della nautica.

I sedili e la plancia sono rivestiti con materiali ricercati, mentre cinture personalizzate e dettagli in vera pelle sottolineano la cura per le finiture. L’elemento più caratteristico è il pavimento in legno naturale, ispirato ai ponti in teak delle barche, che trasforma l’interno in qualcosa di molto distante dall’essenzialità del modello standard, un pò quanto già fatto in passato con la 500 Riva.

Anche il tetto apribile contribuisce a rendere l’ambiente più scenografico. Va detto che si tratta di un esemplare unico: la collaborazione non annuncia una nuova versione in vendita, ma mostra fin dove si può spingere la personalizzazione della Topolino.

Nel frattempo, il successo della piccola Fiat in Europa non rallenta. Nei primi otto mesi del 2026, in Italia ha conquistato il 42,2% del mercato dei quadricicli leggeri elettrici, un numero che spiega perché il marchio guardi con tanta fiducia a nuovi mercati. Da piccolo fenomeno cittadino a protagonista di un salone nautico di lusso: non male per una microcar.