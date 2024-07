Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fiat e Unieuro danno vita a una collaborazione che vede protagonista la piccola Topolino, il quadriciclo elettrico utile per muoversi in città con stile e personalità. La partnership mette insieme punti di forza come tecnologia accessibile e sostenibilità, oltre all’attenzione al cliente e all’innovazione. Nel dettaglio, sono stati selezionati 20 punti vendita Unieuro in Italia, scelti in modo specifico per dimensioni e vicinanza alle grandi città, dove il pubblico potrà ammirare la Topolino Dolcevita, la versione scoperta, esposta in un’area impreziosita da una ampia gamma di accessori coordinati con lo stile del nuovo veicolo.

Destinata a un pubblico giovane

Pensata specialmente per pubblico giovane, la Fiat Topolino infatti si può guidare già a partire dai 14 anni, sempre più attento al rispetto ambientale, il quadriciclo elettrico si presta anche per vivere l’estate sulle strette strade della splendida costa italiana. Unieuro è, invece, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio omnicanale che integra oltre 500 punti di vendita e una piattaforma digitale.

Disegnata dal Centro Stile Fiat di Torino, la Topolino ha realizzato anche una rivoluzionaria esperienza per il cliente, ispirata alle piattaforme di e-commerce più popolari, che semplifica il processo di acquisto totalmente digitale con la possibilità della consegna a domicilio o presso la concessionaria più vicina. Il cliente può seguire tutte le fasi tramite un processo di tracciabilità che permette di verificare la posizione del prodotto in qualsiasi momento, dall’ordine alla consegna, accedendo al sito Fiat, ricevendo e-mail di aggiornamento e contattando il team di Back Office.

Le caratteristiche di Fiat Topolino

La Fiat Topolino ha dimensioni contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza) e vanta una straordinaria maneggevolezza, che la rende perfetta nell’uso urbano cittadino. Questo nuovo modello viaggia alla velocità massima limitata a 45 km/h. Entrambe le configurazioni, chiusa e aperta, sono caratterizzate da una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Non ultimo, la Topolino offre un’abitabilità eccellente, data dai due sedili disallineati, un’ampia superficie vetrata, che aumenta la percezione dello spazio nella sua interezza e, soprattutto, i vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, posto tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

Ciò che differenzia le due versioni è l’aggiunta dei cordoni in stile nautico e del battitacco con logo Dolcevita nella versione “cabrio“. Inoltre, sulla pagina web, o presso i concessionari Fiat, e anche presso i negozi Unieuro selezionati, sono disponibili accessori opzionali per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Tra questi c’è una capiente borsa portaoggetti, un ventilatore USB, un altoparlante Bluetooth, una borraccia termica per bevande calde e fredde e due coprisedili che, all’occorrenza, si trasformano in morbidi teli da mare.

L’offerta commerciale

Fiat Topolino Dolcevita è offerta ad un prezzo a partire da 9.890 euro, lo stesso della versione chiusa. Inoltre, grazie anche agli incentivi statali, l’esclusiva versione aperta è disponibile con una soluzione, proposta da Stellantis Financial Services, di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 39 euro. Inoltre, chi ordina la Topolino presso gli showroom Unieuro, avrà in regalo l’altoparlante Bluetooth studiato per integrarsi perfettamente nella plancia del veicolo.