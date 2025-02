Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA A Parma, uomo investe agenti di Polizia Locale per evitare il controllo

Un grave incidente ha scosso la città di Parma quando due agenti della Polizia Locale sono stati investiti in via D’Azeglio da un automobilista che ha tentato di sottrarsi a un controllo di routine. L’episodio, ripreso in video, mostra i due vigili mentre fermano un’auto per un check. L’automobilista, descritto dalle prime indiscrezioni come un pregiudicato di origini albanesi, inizialmente interagisce con gli agenti, poi improvvisamente risale in auto, effettua una breve retromarcia e accelera. Nel tentativo di fermare il veicolo, uno degli agenti viene urtato, riuscendo a evitare conseguenze gravi e inseguendo l’auto in fuga. Il secondo, invece, viene caricato sul cofano e trascinato per un tratto di strada.

L’intervento provvidenziale dell’autista dell’autobus

La fuga dell’automobilista ha avuto termine grazie al coraggioso intervento di Fabrizio Bernazzoli, un autista della linea 7 della società di trasporti pubblici Tep. Bernazzoli, che si trovava alla fermata di fronte all’ospedale Vecchio, ha assistito alla scena e ha reagito prontamente.

“Ho visto che stavano facendo un controllo, poi improvvisamente quell’uomo è salito in macchina e nonostante i vigili gli dicessero fermati è partito e ha investito il vigile che era davanti alla macchina“, ha raccontato Bernazzoli alla Gazzetta di Parma. Senza esitazione, l’autista del bus ha deciso di agire per impedire la fuga dell’automobilista. “Quando ho visto che l’auto continuava la corsa e il vigile era aggrappato al cofano dell’auto, d’istinto ho pensato: ‘Mi metto di traverso così non va da nessuna parte’, anche perché poteva venire contro l’autobus“.

Grazie a questa manovra, i vigili sono riusciti ad aprire la portiera dell’auto e a far scendere l’uomo, che ha opposto resistenza. “Non voleva cedere e hanno dovuto minacciarlo con la pistola. E non è stato facile immobilizzarlo: c’è stata una colluttazione perché l’uomo non si arrendeva. Solo grazie all’aiuto di altri colleghi vigili, che sono arrivati subito dopo, la polizia locale è riuscita ad ammanettarlo“, ha spiegato Bernazzoli.

Reazioni e solidarietà

L’episodio ha suscitato forti reazioni di condanna e solidarietà nei confronti degli agenti della Polizia Locale. Il gruppo consigliare Vignali Sindaco ha espresso “la propria più sincera solidarietà e vicinanza al Corpo di Polizia Municipale per l’aggressione subita oggi in via D’Azeglio“.

“Condanniamo fermamente questo vile atto di violenza e desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per il coraggio dimostrati dagli agenti coinvolti, agenti che dovrebbero avere maggiori strumenti per difesa come abbiamo più volte richiesto con nostre mozioni“, si legge in una nota del gruppo consigliare. “Siamo profondamente grati all’autista dell’autobus il cui intervento è stato fondamentale per evitare il peggio e permettere l’arresto del responsabile“.

Identificato l’uomo che ha investito i due agenti di Parma

È nato nel 1987, ha origini albanesi e conta diversi precedenti penali l’uomo che, a Parma, ha investito gli agenti della Polizia locale in via D’Azeglio, una delle arterie centrali della città ducale. L’aggressore era già stato identificato dalle forze dell’ordine in passato per aver commesso i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, furto e rapina. L’uomo avrebbe trascorso anche un periodo presso il carcere di via Burla di Parma, riuscendo ad evadere. A seguito di quell’episodio gli sarebbe stato recapitato un avviso di espulsione dall’Italia, poi annullato per la convalida di ricongiungimento familiare.