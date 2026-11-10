Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Si riprende a 300 km/h sulla tangenziale di Bari

Il tachimetro digitale supera i 300 km/h, la strada scorre davanti al parabrezza e il conducente tiene una sola mano sul volante. L’altra è impegnata a riprendere la scena con uno smartphone. Sono le immagini di un video pubblicato su TikTok che sta facendo discutere per la pericolosità del comportamento mostrato.

Il filmato, ambientato sulla tangenziale di Bari, ritrae un’Audi di grossa cilindrata lanciata a una velocità incompatibile con qualsiasi limite previsto sulle strade pubbliche italiane. Una sequenza di pochi istanti, sufficiente però a mostrare quanto possa diventare rischiosa la ricerca di visibilità sui social quando si trasferisce al volante.

Il video pubblicato su TikTok

La vicenda è emersa dopo la segnalazione di un lettore a BariToday, che ha inviato alla redazione le immagini individuate sulla piattaforma social. Nel filmato si vede la strumentazione digitale dell’Audi, con il valore della velocità che oltrepassa la soglia dei 300 chilometri orari. Contemporaneamente, chi guida utilizza il telefono per documentare la corsa, mantenendo una sola mano sul volante.

La ripresa mostra quindi due comportamenti particolarmente pericolosi: l’andatura estremamente elevata e la distrazione provocata dall’utilizzo dello smartphone. Non è stato possibile stabilire con certezza quando sia stata registrata la sequenza. La pubblicazione del contenuto risalirebbe ai primi giorni di settembre, ma questo elemento non permette di identificare la data effettiva della corsa.

Non sono inoltre disponibili informazioni sufficienti per stabilire l’identità del conducente o le circostanze precise in cui è stato realizzato il filmato.

A 300 km/h si percorrono oltre 83 metri ogni secondo

Per comprendere la gravità di una simile condotta basta considerare le distanze percorse a quella velocità. Un’automobile che viaggia a 300 km/h copre circa 83 metri al secondo. Significa che, durante appena due secondi di distrazione, può avanzare per oltre 166 metri.

Anche un ostacolo apparentemente lontano può quindi diventare impossibile da evitare, soprattutto in presenza di altri veicoli, curve o improvvisi rallentamenti. A queste velocità aumentano enormemente anche gli spazi necessari per arrestare il mezzo. La frenata dipende da numerosi fattori, tra cui condizioni dell’asfalto, pneumatici, efficienza dell’impianto frenante e tempi di reazione.

La presenza di una sola mano sul volante riduce ulteriormente il margine disponibile per correggere una traiettoria o affrontare un’emergenza. Il pericolo, naturalmente, non riguarda soltanto chi si trova alla guida. Qualsiasi automobilista che percorra lo stesso tratto può essere coinvolto nelle conseguenze di una manovra sbagliata.

Il rischio delle corse estreme condivise sui social

Vige una certa preoccupazione riguardo al fatto che certe immagini possano incoraggiare comportamenti di emulazione. Il fenomeno delle automobili ad alte prestazioni utilizzate per esibizioni di velocità sulle strade pubbliche è già oggetto di attenzione nel capoluogo pugliese.

Tra le situazioni segnalate figurano anche vetture con targhe straniere o prese a noleggio, sebbene non vi siano elementi per collegare automaticamente il caso dell’Audi a queste circostanze. Il video, inoltre, non consente da solo di accertare eventuali responsabilità individuali o provvedimenti delle autorità.

Resta il problema della sicurezza stradale: trasformare una tangenziale in una pista significa esporre a rischi elevatissimi persone che stanno semplicemente utilizzando la strada per i propri spostamenti. A rendere particolarmente inquietante la sequenza non è soltanto il numero visualizzato sul cruscotto, ma la scelta di filmarlo mentre si guida. Un gesto che aggiunge distrazione a una velocità già estrema, per ottenere pochi secondi di contenuto destinato ai social.