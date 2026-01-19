Ford ha avviato le trattative con BYD: l'obiettivo è ottenere una fornitura di batterie per le auto ibride della sua gamma, ecco tutti i dettagli in merito

Per portare avanti la sua strategia di elettrificazione, Ford è pronta ad affidarsi a un partner d’eccezione come BYD. Ad anticipare un possibile accordo tra le due aziende, un simbolo del settore automotive americano e l’altra punto di riferimento dell’industria cinese, è un report del Wall Street Journal che fornisce alcune indiscrezioni molto interessanti su quelle che potrebbero essere le scelte di Ford per il suo futuro. Andiamo a fare il punto sulle informazioni disponibili sulla trattativa che potrebbe rivoluzionare il mercato, sostenendo la crescita di Ford.

La trattativa

Secondo le informazioni trapelate, Ford avrebbe avviato una trattativa con BYD. L’obiettivo dell’azienda americana è quello di acquistare le batterie prodotte dal colosso cinese in modo da poter contare su una fornitura essenziale per lo sviluppo della sua gamma e, in particolare, per i suoi modelli ibridi (sia Full Hybrid che Plug-in Hybrid). Attualmente, l’accordo non sarebbe ancora stato finalizzato, in quanto ci sarebbero diversi aspetti da limare, ma le trattative vanno avanti e da ambo le parti ci sarebbe interesse a raggiungere una soluzione positiva.

Per il momento, Ford non ha confermato la trattativa, ma, con una dichiarazione di un portavoce, ha scelto anche di non smentirla sottolineando di “parlare con molte aziende di molte cose“. In sostanza, la fornitura di batterie da BYD è un’opzione sul tavolo, ma una conferma in tal senso arriverà soltanto quando ci sarà un accordo completo tra le due parti. La notizia non è stata accolta in modo positivo da parte del Governo americano. Anche se, per il momento, non c’è una dichiarazione ufficiale sul tema, il consigliere per il commercio, Peter Navarro, ha utilizzato il social X per criticare la posizione di Ford in merito a un possibile “deal” con un’azienda cinese. Ricordiamo che BYD continua a crescere, con una gamma sempre più ricca e volumi di vendita da protagonista assoluta del mercato, come confermano anche i risultati ottenuti in Italia.

Più partner per il futuro

Il possibile accordo con BYD rientra in una strategia ben precisa che Ford sta portando avanti da tempo. Non potendo sviluppare tutte le tecnologie “in casa”, la Casa punta a stringere partnership strategiche in grado di accrescere in modo significativo il valore della propria gamma. È il caso, ad esempio, dell’accordo con Volkswagen che ha già portato allo sviluppo di diverse auto elettriche destinate, principalmente, al mercato europeo. Nel frattempo, negli ultimi mesi è arrivata la conferma della partnership con Renault che porterà alla nascita di nuove elettriche low cost, con un progetto che permetterà all’azienda americana di crescere nel settore delle vetture a zero emissioni, soprattutto in termini di volumi.

Grazie a queste partnership, Ford può aggiornare la gamma, con l’obiettivo di colmare il gap con le concorrenti in termini di tecnologia (soprattutto per quanto riguarda l’elettrificazione). In questo modo, la Casa ha la possibilità di superare le difficoltà registrate in questi ultimi anni e confermarsi un punto di riferimento del mercato delle quattro ruote a livello globale. Ulteriori aggiornamenti sul possibile accordo con BYD dovrebbero arrivare a breve.