Come parte del programma di riorganizzazione in Europa, Ford prepara un maxi finanziamento per la sua filiale tedesca, oggi alle prese con enormi perdite

Fonte: Ufficio Stampa Ford Ford punta a risollevare le attività europee

Le attività europee di Ford sono in difficoltà: l’azienda, infatti, deve fare i conti con un mercato alle prese con un programma di elettrificazione più lento del previsto ma che richiede investimenti importanti, necessari per coprire gli alti costi per la trasformazione delle linee produttive e della gamma di modelli. Per gestire al meglio le sue attività, Ford ha in programma un maxi investimento in Europa, con una vera e propria operazione di rifinanziamento delle casse della filiale tedesca, Ford-Werke GmbH. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del piano.

Un maxi investimento in arrivo

Ford ha confermato la volontà di sostenere le sue attività europee e, in particolare, intende garantire tutte le risorse necessarie a Ford-Werke GmbH per crescere nel corso dei prossimi anni. Per raggiungere questi obiettivi, la Casa americana prevede un finanziamento di 4,4 miliardi di euro per la sua filiale tedesca che, quindi, avrà risorse aggiuntive da poter reinvestire subito sul mercato. L’obiettivo è chiaro: Ford ha la necessità di sostenere la “trasformazione del suo business europeo” oltre che di “aumentare la competitività nel lungo periodo” come confermato in un comunicato dall’azienda.

Per raggiungere questi obiettivi servono investimenti importanti che la Casa madre si prepara a rendere possibili grazie al maxi finanziamento in arrivo nelle casse di Ford-Werke GmbH. Ricordiamo che Ford, lo scorso autunno, aveva annunciato un programma di riorganizzazione delle sue attività europee con il taglio di oltre 4 mila posti di lavoro (di cui 2.900 in Germania) e la riduzione delle attività produttive per le auto elettriche, a causa di una domanda ridotta.

Un futuro lontano dall’Europa?

La nuova strategia di Ford per il mercato europeo è chiara. L’azienda intende sostenere Ford-Werke GmbH con un importante finanziamento, con l’obiettivo di coprire le perdite nel giro di pochi anni grazie a nuovi progetti. Per il futuro, però, Ford non si farà più carico dei debiti della sua filiale tedesca che, nel recente passato, ha accumulato perdite per oltre 5 miliardi di euro.

Il nuovo finanziamento servirà a rendere sostenibili, per il futuro, le attività europee dell’azienda. Per il momento, è escluso l’addio all’Europa, a differenza di quanto fatto da General Motors con la cessione di Opel a PSA (ora parte del Gruppo Stellantis). Nei prossimi anni, però, Ford potrebbe prendere decisioni difficili nel caso in cui il suo business europeo dovesse continuare a essere in perdita.

Tutto ruota intorno all’andamento delle richieste per le auto elettriche. Ford ha in programma il lancio di una nuova piattaforma per modelli a zero emissioni che, sulla carta, dovrebbe garantire una netta riduzione dei costi. Questo progetto potrebbe rendere più sostenibile le attività produttive e garantire un futuro all’azienda in Europa. Il debutto di questa piattaforma, però, non avverrà prima del 2027.

Il vicepresidente di Ford, John Lawler, ha chiarito: “Con il nuovo finanziamento, la Ford è chiaramente impegnata nei confronti del suo business europeo. Allo stesso tempo, però, è essenziale che tutte le parti interessate – industria, responsabili politici, sindacati e parti sociali – collaborino per garantire il futuro del settore continentale.”