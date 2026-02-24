Ford Puma diventa un’esperienza sensoriale: è tempo di Sound Experience

Ludovica Billi e Daniela Collu, due sguardi diversi per un unico messaggio: l’emozione non ha barriere

È il momento dell’anno in cui l’Italia si divide su tutto: canzoni, look, classifiche, stonature. È la settimana per eccellenza della canzone italiana nella città dei fiori. E proprio mentre il Paese si interroga su chi vincerà, Ford sceglie di spostare la conversazione altrove: non sulla gara, ma sull’esperienza. Con il progetto “Sound Experience – la musica, sentila davvero”, Ford invita a superare il concetto tradizionale di ascolto e a vivere la musica attraverso tutto il corpo. Il palcoscenico è la nuova Puma Sound Edition, ma il vero centro del racconto sono le persone. O meglio, le loro percezioni.

La musica come vibrazione

L’idea di fondo è semplice e rivoluzionaria insieme: la musica non è solo suono. È vibrazione, ritmo, pelle d’oca. All’interno della Puma Sound Edition, il sistema audio B&O calibrato da HARMAN trasforma l’abitacolo in un ambiente immersivo, dove le tracce diventano quasi tangibili. Non si tratta solo di qualità sonora, ma di un’esperienza che coinvolge fisicamente. La trasformazione delle emozioni in frequenze è stata affidata al sound designer Francesco Spaggiari, che ha modellato melodie e vibrazioni per amplificare la componente sensoriale. Ma è attraverso gli influencer coinvolti che il progetto trova la sua dimensione più autentica.

Sentire con il corpo, oltre l’udito

Da anni impegnata nella sensibilizzazione sulle disabilità uditive, Ludovica Billi porta nel progetto uno sguardo potente e necessario. La sua testimonianza dimostra che la musica può diventare un’esperienza totale affidandosi a canali alternativi: vibrazioni, tatto, percezione fisica. Nel racconto di Ludovica, l’abitacolo della Puma si trasforma in una cassa armonica che non parla solo alle orecchie, ma alla pelle. È un messaggio che nella settimana di Sanremo assume un valore simbolico: l’emozione sonora non è esclusiva, non è limitata a un solo senso. È accessibile. E in un’epoca in cui l’inclusione non può essere uno slogan, ma deve diventare esperienza concreta, questa collaborazione racconta qualcosa di più profondo di una semplice campagna.

La musica che diventa colore

Complementare e quasi opposta è la visione di Daniela Collu. La sua sinestesia – quella capacità di associare suoni a colori e forme – apre un’altra finestra sull’esperienza musicale. Nel suo racconto, le note non si limitano a vibrare: diventano immagini, sfumature, geometrie. La musica si traduce in percezioni visive, dimostrando che l’esperienza sensoriale può essere sorprendentemente ricca e personale. Il risultato è un dialogo tra due mondi: quello di chi sente con il corpo e quello di chi vede con il suono. Due prospettive diverse, unite da un filo comune.

Emozione come linguaggio universale

Come sottolinea Sabina Grixoni, Direttrice della Comunicazione di Ford, nella settimana in cui l’Italia parla di musica l’obiettivo è lanciare un messaggio potente: viverla in modo diverso. Puma Sound Edition diventa così uno strumento, non il fine. Il mezzo attraverso cui raccontare che la tecnologia può amplificare le emozioni senza sostituirle. In fondo, è questo il cuore del progetto: ricordare che la musica non conosce barriere e può essere vissuta in modi profondamente personali.

E mentre fuori si discute di vincitori e classifiche, dentro l’abitacolo succede qualcosa di più intimo. Una vibrazione che attraversa il corpo. Un colore che nasce da una nota. Un ritmo che si trasforma in emozione. Perché certe esperienze non si misurano in decibel. Si misurano in brividi sulla pelle.

