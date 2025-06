Fonte: Ufficio Stampa Ford Un 2025 ricco di eventi per Ford e Red Bull

Ford e Red Bull hanno annunciato una nuova partnership che porterà i due brand a realizzare una serie di eventi molto interessanti, che saranno curati direttamente da Red Bull e vedranno la partecipazione dei modelli Ford. Si tratta di una collaborazione che fa da apripista a una nuova partnership globale di grande rilevanza. A partire dal prossimo anno, infatti, Ford tornerà in Formula 1 come partner tecnico di Oracle Red Bull Racing.

La collaborazione

La nuova partnership tra Ford e Red Bull promette molto bene. Nel corso del 2025, infatti, sono in programma una serie di eventi spettacolari firmati Red Bull e a cui parteciperà anche Ford che mostrerà al pubblico la sua gamma di modelli, come la Capri e la Puma e ancora la Mustang e la Ranger Raptor. Non mancheranno i veicoli commerciali Ford Pro che saranno anche protagonisti del “dietro le quinte” contribuendo, con la loro versatilità, all’organizzazione di ogni singolo evento.

Ogni appuntamento in calendario (per un totale di 6 appuntamenti di cui 1 già andato in scena) avrà le sue caratteristiche e si adatterà al contesto. La partnership culminerà in Red Bull Tetris, evento che sarà organizzato in occasione dell’annuale edizione del Lucca Comics, in programma a inizio del prossimo mese di novembre con decine di migliaia di presenti. Tutti i dettagli in merito ai singoli appuntamenti in calendario (le date complete le trovate di seguito, nel paragrafo successivo) saranno diffusi da Ford e Red Bull di volta in volta.

Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato Ford Italia, commenta così la nuova collaborazione: “Questa partnership sigla un’unione che riflette la visione condivisa di Ford e Red Bull, due marchi che hanno fatto dell’adrenalina il loro elemento naturale. Innovazione, libertà e sostenibilità sono valori che ci guidano ogni giorno e che trovano espressione in questa collaborazione. Insieme, vogliamo ispirare le persone a vivere esperienze autentiche, spingendosi oltre i propri limiti”.

Gli appuntamenti in calendario

Ecco il calendario completo con tutti gli appuntamenti in programma nel corso dei prossimi mesi:

Red Bull Cliff Diving (28-29 giugno, Polignano a Mare)

Red Bull Cerro Abajo (23-24 agosto, Genova)

Red Bull King D’O Rione (settembre, Napoli)

Red Bull 64 Bars Live (4 ottobre, Roma)

Red Bull Tetris (novembre, Lucca Comics)

Ricordiamo che si è già svolto, lo scorso 14 giugno, il primo appuntamento, Red Bull Dance Your Style, a Milano. Per scoprire i dettagli dei prossimi appuntamenti potete seguire i canali social e il sito web di Red Bull oltre che di Ford Italia.