La libertà di movimento si espande con 200 nuovi veicoli tra Torino, Roma e Milano: Free2move risponde alla richiesta di viaggi a lungo raggio con la Opel Corsa e accelera sulla sostenibilità urbana con la Fiat 500e

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Free2move, grandi novità nelle maggiori città italiane

Questo mese di febbraio diventa un spartiacque per il modo in cui i cittadini di Torino, Roma e Milano concepiranno i propri spostamenti urbani ed extraurbani. Free2move, leader mondiale nelle soluzioni per la mobilità e parte integrante del colosso Stellantis, ha annunciato un piano di espansione massiccio che vede l’immissione di 200 nuovi veicoli nelle principali strade italiane.

Questa mossa non è solo un incremento numerico, ma una risposta diretta e ponderata ai cambiamenti profondi nelle abitudini di viaggio degli italiani, sempre più orientati verso un modello di consumo che predilige l’uso alla proprietà dell’auto.

Ascoltate le esigenze degli utenti

Il fulcro di questa strategia risiede nell’ascolto degli utenti. Analizzando i pattern di utilizzo e i feedback diretti, Free2move ha compreso che la domanda non riguarda più soltanto le commissioni veloci sotto casa, ma la necessità di veicoli capaci di affrontare con affidabilità anche le fughe del weekend o intere giornate di impegni professionali.

Per rispondere a questa esigenza di “lunga distanza”, l’azienda ha destinato 130 nuove Opel Corsa alle strade di Torino e Roma. Grazie al brillante motore a combustione interna e a un bagagliaio generoso, la Corsa si propone come la compagna ideale per chi cerca libertà senza il vincolo dell’autonomia elettrica nei viaggi fuori porta.

La narrazione del carsharing di Free2move si distingue per un approccio “all-inclusive” che mira alla totale tranquillità del guidatore. Che si scelga un piano settimanale o mensile, il costo del servizio include già assicurazione, carburante e parcheggio all’interno della “Home Area”. È un modello che trasforma l’auto in un servizio fluido, eliminando le frizioni burocratiche e i costi imprevisti che solitamente gravano sul possesso privato.

Anche l’elettrico

Mentre Torino e Roma puntano sulla versatilità termica, Milano accelera con decisione sull’elettrico. Nel capoluogo lombardo fa il suo ingresso l’iconica Fiat 500e, simbolo del design italiano che si sposa perfettamente con l’obiettivo di rendere gli spazi urbani più efficienti e puliti. Con questa aggiunta, Free2move consolida la sua visione globale, che vede già il 30% della propria flotta mondiale alimentato a batteria, forte dei successi ottenuti in metropoli come Parigi, Madrid e Amsterdam.

L’innovazione più significativa per l’utente milanese risiede però nell’integrazione digitale del processo di ricarica. Attraverso l’app Free2move, l’esperienza diventa totalmente dematerializzata e gratuita: basta localizzare una stazione partner, premere “inizia a ricaricare” e inserire il numero identificativo della colonnina. Senza bisogno di carte aggiuntive o pagamenti sul posto, l’azienda gestisce ogni costo, permettendo al cliente di ripartire semplicemente collegando il cavo.

Lotfi Louez, co-CEO di Free2move, ha sintetizzato questa visione parlando non solo di numeri, ma di valore umano: “Non stiamo solo aumentando i nostri numeri, stiamo aumentando la qualità del tempo trascorso dai nostri utenti in viaggio“. È un impegno che pone l’esperienza del cliente al centro di un ecosistema vastissimo che conta oltre 6 milioni di clienti e 450.000 veicoli a noleggio in tutto il mondo.

Dalla gestione dei parcheggi agli abbonamenti flessibili, Free2move si conferma come il fornitore di un ecosistema unico, capace di rendere la mobilità pulita, sicura e, soprattutto, accessibile a tutti tramite un’unica applicazione. Con l’arrivo di queste nuove unità entro la fine di febbraio, il futuro della mobilità italiana appare più connesso, sostenibile e libero da vincoli.