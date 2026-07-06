Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Molti automobilisti europei segnalano il problema della frenata fantasma

Nel panorama dell’automobilismo moderno, la tecnologia è diventata la principale alleata della sicurezza stradale. Tuttavia, negli ultimi mesi, un fenomeno inquietante sta minando la fiducia dei conducenti verso i sistemi di assistenza alla guida: le cosiddette “frenate fantasma”. Si tratta di anomalie improvvise e inspiegabili in cui il veicolo rallenta violentemente o si inchioda del tutto senza che vi sia alcun ostacolo reale sulla carreggiata. Quello che sembrava un difetto isolato si è trasformato in un caso giudiziario di portata europea, con un aumento esponenziale di segnalazioni che ha spinto un gruppo di automobilisti ad avviare una battaglia legale.

Le anomalie: un pericolo ad alta velocità

Il fenomeno della frenata fantasma si manifesta con una dinamica quasi sempre identica e spaventosa: mentre l’auto viaggia a velocità sostenuta, spesso su tratti autostradali, il sistema di bordo rileva un pericolo inesistente e attiva una decelerazione violenta e intempestiva. Dopo l’improvviso rallentamento, il veicolo riprende la marcia normale come se nulla fosse accaduto.

La gravità di queste anomalie è emersa con forza nell’estate del 2025, in seguito a un drammatico incidente avvenuto in Francia. Una Peugeot 208 si è immobilizzata mentre viaggiava a 120 km/h sull’autostrada A40, provocando un violento tamponamento con la vettura che la seguiva. Questo episodio ha fatto da “scintilla”, spingendo oltre 250 testimoni a denunciare episodi identici occorsi con veicoli di marchi differenti, tra cui Tesla, Renault, Audi e Volkswagen.

Il fulcro del problema: i sistemi AEB

I principali sospetti degli esperti e dei periti tecnici ricadono sul sistema di frenata automatica d’emergenza (AEB). Dal 2022, l’installazione di questo dispositivo è diventata obbligatoria su tutti i veicoli nuovi, ma la sua implementazione sembra presentare delle criticità. Le indagini tecniche suggeriscono che i sensori — radar e telecamere — possano subire interferenze dovute a particolari condizioni meteorologiche o a difetti di calibrazione conseguenti a piccoli urti.

La vastità del problema è confermata dal fatto che la questione non riguarda un singolo costruttore. Nel dossier presentato dai legali dei consumatori figurano modelli estremamente popolari e diversi tra loro: dal Volkswagen Tiguan alla Dacia Bigster, passando per la Peugeot 308, la Citroën C4, lo Skoda Kodiaq e la Ford Focus. Questa varietà dimostra che il malfunzionamento potrebbe risiedere in componenti o software condivisi tra diversi produttori di componentistica.

Class action e indagini ministeriali

Le conseguenze di questa ondata di malfunzionamenti si stanno spostando rapidamente dalle strade alle aule di tribunale. Lo scorso 29 giugno 2026, undici automobilisti hanno avviato un’azione legale collettiva presso il tribunale giudiziario di Aix-en-Provence. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere alta la pressione sui costruttori e sulle autorità pubbliche affinché vengano trovate soluzioni definitive e trasparenti.

Parallelamente, il Ministero dei Trasporti ha incaricato un organismo terzo di condurre un’inchiesta tecnica approfondita, basata su test diretti e audizioni di esperti e fornitori. Il coinvolgimento degli utenti è diventato massiccio: un gruppo dedicato su Facebook conta oggi circa 2.800 membri che si scambiano informazioni e testimonianze, dimostrando che questi incidenti hanno ormai superato la soglia dei fatti isolati. Per gli automobilisti coinvolti, oltre al rischio immediato per la sicurezza, queste anomalie comportano un forte stress psicologico e, in molti casi, la perdita di fiducia in mezzi che dovrebbero garantire protezione, non incertezza.