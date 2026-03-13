Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Scoperta maxi frode sui carburanti: non solo speculazione

C’è un’immagine che, meglio di ogni grafico economico, descrive l’attuale stato d’animo degli automobilisti italiani: lo sguardo fisso, quasi ipnotico, sui numeri dei display delle stazioni di servizio che corrono più veloci del contachilometri. In un’epoca segnata da una fragilità geopolitica senza precedenti, il prezzo del pieno è diventato il termometro di una febbre che non accenna a scendere.

Mentre il conflitto in Medio Oriente infiamma lo scacchiere internazionale, con le tensioni nel Mar Rosso che minacciano le rotte di approvvigionamento e spingono il greggio verso vette vertiginose, l’Italia si ritrova a gestire una delle crisi energetiche più pesanti degli ultimi anni.

Tuttavia, dietro i rincari che soffocano famiglie e imprese, non si nasconde solo la mano invisibile del mercato o la legittima preoccupazione per le scorte mondiali. Esiste un sottobosco torbido dove la necessità si trasforma in occasione per il crimine organizzato. Non c’è infatti solo la speculazione a gonfiare i prezzi: sui carburanti resta altissimo il livello di attenzione sulle frodi messe in atto per aggirare il versamento delle accise.

Operazione di contrabbando

Proprio mentre il Paese cerca faticosamente di contenere i costi, la Guardia di Finanza di Catania, sotto il coordinamento della Procura etnea, ha squarciato il velo su uno schema fraudolento di dimensioni inquietanti. L’indagine, che ha toccato diverse province tra cui Siracusa, Enna, Cesena e Roma, ha portato alla luce un doppio sistema di illeciti architettato da un imprenditore del settore trasporti per massimizzare i profitti a spese dello Stato e della collettività.

Il primo metodo era una vera e propria operazione di “contrabbando moderno”: circa 400.000 litri di gasolio provenienti da raffinerie dell’Est Europa venivano fatti entrare in Italia su gomma o rotaia. Per evitare la tassazione, il prodotto veniva scortato da documenti che ne attestavano falsamente la natura di “liquido bio anticorrosivo”, un materiale esente da imposte. Un trucco burocratico che permetteva di immettere sul mercato fiumi di carburante “fantasma”, privo di accise.

Un altro tassello

Il secondo pilastro della frode sfruttava, invece, una delle agevolazioni pensate per sostenere il settore primario: il gasolio agricolo. Questo particolare tipo di carburante gode di un regime fiscale di favore, con un’Iva ridotta al 10% (contro il 22% ordinario) e accise inferiori di circa 50 centesimi al litro. L’organizzazione criminale riforniva i propri mezzi aziendali con questo gasolio agevolato, utilizzando fatturazioni fittizie a cooperative agricole per dare una parvenza di legalità all’intera operazione.

L’intervento delle Fiamme Gialle è stato chirurgico, culminando in un maxisequestro di beni mobili e liquidità per circa 235.000 euro, oltre al recupero di 143.000 litri di prodotto e al sequestro di un deposito abusivo e decine di cisterne. Ma al di là dei numeri giudiziari, questa vicenda ci consegna una lezione amara: la crisi internazionale agisce come un moltiplicatore per l’illegalità. Mentre i conflitti in Medio Oriente — dalle tensioni tra Iran e Israele alle minacce sulle rotte marittime — continuano a mantenere i prezzi della benzina e del diesel ben oltre la soglia di guardia, le frodi sulle accise sottraggono risorse vitali che potrebbero essere usate proprio per calmierare i prezzi.

In questo scenario, la lotta alla speculazione e il controllo rigoroso della filiera diventano le uniche armi per proteggere un mercato già duramente provato. Perché ogni litro di gasolio “sporco” che entra nei motori italiani non è solo un danno per l’erario, ma un furto diretto a ogni cittadino che, ogni mattina, guarda con timore quel display alla stazione di servizio.