123RF Una Panda prova a seminare la Polizia ma la fuga termina con un incidente

Sui social network, in questi ultimi giorni, è diventato virale un breve video che mostra la parte finale di un inseguimento tra una Fiat Panda e un’auto della Polizia locale andato in scena nel quartiere Appio-Tuscolano di Roma. Il video in questione, che trovate qui di sotto, è stato pubblicato dagli account Instagram weare.roma e welcometofavelas.

Le dinamiche e il motivo che ha portato al tentativo di fuga del conducente a bordo della Panda non sono noti ma il risultato dell’inseguimento è chiarissimo. La vettura, nel tentativo di seminare la Polizia, dopo non essersi fermata a un semaforo rosso, ha svoltato rapidamente a destra andando a scontrarsi contro un furgone che si stava approcciando all’incrocio, procedendo in direzione opposta a quella della Panda in fuga. L’inseguimento è, quindi, terminato. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli emersi.

Il video dell’incidente

Il video oramai virale di quanto avvenuto è visibile qui di sotto. Nei pochi secondi della sequenza si nota la Fiat Panda nera procedere ad alta velocità e girare a destra, senza fermarsi al semaforo, con l’obiettivo di seminare i suoi inseguitori. Lo scontro con il furgone bianco, che procedeva a velocità molto ridotta, è immediato e mette la parola fine alla fuga della vettura. Alla guida della vettura c’era una ragazza di 23 anni, stando alla ricostruzione di Roma Today. La conducente non aveva la patente e, quindi, non avrebbe potuto mettersi alla guida della vettura. A bordo c’era anche un ragazzo di 21 anni. La vettura, invece, era senza assicurazione e senza revisione, in piena violazione del Codice della Strada.

Al momento, non ci sono ulteriori informazioni in merito agli effetti dell’incidente. Il furgone dovrebbe aver subito dei danni significativi ma non è chiaro se ci sono stati o meno feriti. L’inseguimento è iniziato dopo che la Panda era passata con il rosso. Una vettura della Polizia locale ha rilevato l’infrazione commessa e si è attivata per fermare il veicolo. La conducente, però, ha continuato la marcia, cercando di far perdere le sue tracce, almeno fino all’impatto contro il furgone. Ecco il video dell’incidente che ha portato alla conclusione della fuga tra le strade del centro di Roma.

Fermata e denunciata

Secondo le ricostruzioni, la ragazza alla guida della vettura è stata condotta in ospedale, anche per eseguire i necessari test tossicologici e verificare se l’infrazione e il successivo inseguimento sono avvenuti sotto l’effetto di alcol o droghe. La denuncia è stata inevitabile e la vettura è stata poi posta sotto sequestro. La conducente dovrà ora fare i conti con tutte le violazioni del Codice della Strada e con le relative sanzioni. Ulteriori dettagli in merito all’accaduto potrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni.