Fonte: 123rf Anche le auto più sicure sono a rischio furto

I furti di auto continuano a essere un problema, soprattutto (ma non solo) per chi ha un’auto di lusso. Molto spesso, purtroppo, i sistemi di sicurezza, anche se molto avanzati, si rivelano inefficaci contro gli strumenti dei ladri che, sfruttando tecnologia e creatività, riescono a superare anche gli ostacoli apparentemente più difficili.

La dimostrazione di quanto detto è rappresentata da un caso di furto registrato a Coventry, nel Regno Unito. Un facoltoso automobilista, infatti, aveva scelto di acquistare una Range Rover SV Edition One, un allestimento top di gamma del modello della Casa britannica, con una dotazione premium, tanti accessori e, soprattutto, con un valore di oltre 200.000 euro.

Il modello in questione è stato realizzato in tiratura limitata (appena 550 esemplari), aspetto che, senza dubbio, ne aumenterà il valore nel prossimo futuro. L’automobilista, come riportato dai media britannici, aveva valutato la possibilità di installare un sistema di sicurezza aggiuntivo sul suo SUV, proprio per scongiurare il rischio di un furto, crimine che sarebbe in forte crescita tra le auto di lusso nel Regno Unito.

Sul mercato, infatti, ci sono diversi sistemi antifurto che possono andare a integrare i sistemi in dotazione alle auto (soprattutto quelle maggiormente a rischio furto e che hanno un valore commerciale particolarmente elevato). Considerando l’elevato rischio di furto, un numero sempre maggiore di automobilisti guarda con interesse a questi sistemi. In questi ultimi mesi, inoltre, i ladri sono attratti anche da alcuni componenti delle vetture come conferma l’aumento dei casi di furto delle batterie delle auto.

Impossibile da rubare?

Il rivenditore della vettura, però, aveva sconsigliato il ricorso a soluzioni di terze parti, come l’immobilizzatore Ghost, sottolineando che, grazie al sistema di sicurezza incluso nella dotazione di serie, la Range Rover SV Edition One sarebbe stata praticamente “impossibile da rubare”. Purtroppo per l’automobilista, però, ascoltare questo consiglio si è rivelato un errore. Anche le auto di lusso, che includono sistemi di protezione molto avanzati, non sono al sicuro al 100%. Il rischio di imbattersi in un gruppo di ladri professionisti, ben consapevoli di tali sistemi, è molto elevato.

Un furto in 15 minuti

Il furto della Range Rover SV Edition One descritta in precedenza è avvenuto lo scorso mese di dicembre. Il caso ha raggiunto la ribalta mediatica solo in queste ore anche se non ci sono aggiornamenti in merito al ritrovamento del veicolo. Le dinamiche del furto sono l’aspetto più interessante della notizia. I ladri, infatti, hanno impiegato appena 15 minuti per disattivare i sistemi di sicurezza e accedere all’abitacolo del SUV per completare il furto.

L’intera scena è stata catturata dalle telecamere che hanno mostrato la rapidità del colpo oltre che la grande preparazione dei ladri. I “professionisti” del settore si dimostrano, ancora una volta, in grado di superare senza troppe difficoltà anche soluzioni di protezione ad alta sicurezza. Per ladri esperti, rubare un’auto, anche se protetta da un sistema antifurto che rende la vettura “impossibile da rubare”, non è una missione così impossibile. Per questo motivo, chi ha un veicolo a rischio furto, deve ricorrere a tutte le contromisure possibili per difendersi.